Dos detinguts per assaltar amb violència una dona de 82 anys a Palamós

Els Mossos d'Esquadra van detenir a Palamós (Baix Empordà) un home de 35 anys i una dona de 28, acusats d'intentar robar la bossa de mà a una dona de 82 anys, a qui van tirar a terra de manera violenta. Els fets van tenir lloc el passat 5 de gener a plena llum del dia al carrer major de la localitat baix-empordanesa. Segons els testimonis, la víctima caminava sola quan de cop i volta els dos sospitosos la van assaltar per l'esquena i la van fer caure a terra. Seguidament, els lladres van intentar estirar-li la bossa i van arrossegar la víctima uns metres, però al final no van poder emportar-se el botí. Tot i la violència amb la qual van actuar, la dona no va patir cap mena de lesió.

Els dos arrestats van quedar en llibertat després de declarar davant del jutge de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. Els dos agressors van poder marxar a peu del lloc dels fets, però diversos testimonis van alertar i donar indicacions a la Policia Local del municipi que ho va posar en mans del cos de Mossos d'Esquadra. Va ser la unitat d'investigació qui a partir d'aquell moment es va posar a treballar fins que van acabar detenint els dos sospitosos el 16 de gener.

Antecedents per robatori

En el moment de la detenció dels dos acusats per l'intent de robatori amb violència ocorregut el passat 5 de gener, els agents van poder comprovar que la dona de 28 anys també era la responsable de quatre robatoris, i dos d'aquests es van efectuar en grau de temptativa en diversos domicilis de la ciutat de Palamós.