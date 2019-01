Èxit de públic a la Fira de l´Oli d´Espolla

Espolla va celebrar ahir el gruix d'activitats de la 23a edició de la Fira de l'Oli i l'Olivera, que, tot i l'amenaça del mal temps, va acabar sent tot un èxit. Des de primera hora del matí van començar a arribar visitants d'arreu de les comarques gironines i sobretot del Rosselló, «els més matiners», segons l'alcalde del municipi alt-empordanès, Carles Logresa, qui va assegurar que tot i l'ampliació de la zona d'estacionament que s'havia fet aquest any el pàrquing habilitat va quedar ple.

Malgrat les condicions meteorològiques adverses, es van poder fer tots els actes amb normalitat, en què va destacar el 20è Concurs de llançament de pinyol d'oliva com l'activitat que any rere any continua generant «gran expectació» o la segona edició del Ball de l'Oli, que va servir per cloure la jornada. Els més petits també van poder gaudir de diversos tallers i inflables i, com a principal novetat d'enguany, d'una gimcana en què havien de cercar paraules relacionades amb l'oli.

Més de 90 expositors, dels quals una vintena eren trullaires i productors d'oli de la comarca, van omplir els carrers de la vila per oferir els seus productes. Al final de la jornada, Lagresa va intercanviar punts de vista amb alguns d'ells –n'hi havia 17 que hi participaven per primera vegada– i va assegurar que estaven «molt satisfets» de la seva participació a la fira. «Malgrat que en algun moment del dia havien passat una mica de fred, l'esforç havia valgut la pena», afirmava Lagresa.