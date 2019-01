Girona, Cassà, Sarrià de Ter i cinc pobles més guanyaran regidors

Vuit municipis gironins guanyaran regidors a partir de les eleccions d'aquest 26 de maig, mentre que dos més en perdran, segons les dades del padró a 1 de gener de 2018 aprovades per l'Institut Nacional d'Estadística, que són les que es faran servir per a determinar els ajuntaments del proper mandat. Les localitats que guanyaran representants son Girona (de 25 a 27), Cassà de la Selva (de 13 a 17), Sarrià de Ter (d'11 a 13), i Boadella i les Escaules, Cabanelles, Crespià, Rupià i Sant Llorenç de la Muga (tots ells de 5 a 7). En canvi, perdran regidors la Cellera de Ter (d'11 a 9) i Castellfollit de la Roca (de 9 a 7). A més, hi ha un municipi, Bàscara, que s'ha quedat a les portes d'un augment de regidors: segons les dades del darrer padró, se situa en 1.000 habitants exactes, de manera que finalment mantindrà els set regidors actuals, malgrat que una sola persona més empadronada li hauria permès passar créixer fins als 9 representants.

A hores d'ara, ja no deu quedar gairebé ningú que no sàpiga que Girona ha superat els 100.000 habitants, després de l'àmplia promoció que n'ha fet l'Ajuntament. Una de les primeres conseqüències reals d'haver superat una xifra tan simbòlica serà que la ciutat guanyarà dos regidors, tot passant dels 25 actuals a 27. A partir d'aquí, serà difícil que la capital gironina torni a sumar nous regidors, ja que a partir dels 100.001 habitants, se suma un regidor més per cada 100.000 regidors (s'hi afegeix, això sí, un regidor més quan el resultat és parell). L'alcaldessa, Marta Madrenas (PDeCAT), té l'oportunitat d'ampliar una majoria que fins ara ha estat molt justa -deu regidors i un govern en minoria-, però els altres partits, molt especialment Guanyem Girona, també consideren que es poden beneficiar d'aquest increment.

A Cassà de la Selva, el fet d'haver superat els 10.000 habitants, l'Ajuntament passarà de tenir 13 regidors a sumar-ne 17. D'aquesta manera, el govern encapçalat pel republicà Martí Vallès -que ja ha estat nomenat oficialment candidat- intentarà revalidar l'alcaldia, mentre que el PDeCAT, amb Robert Mundet al capdavant, intentarà recuperar una de les seves alcaldies històriques i el PSC intentarà tornar a entrar al consistori de la mà del se candidat, Marià Montsunyer.

També al Gironès, Sarrià de Ter compta ja amb més de 5.000 veïns, fet que li dona dret a passar dels 11 als 13 regidors. Seran unes eleccions especialment interessants al municipi, ja que són les primeres després de la marxa de qui en va ser alcalde durant més de deu anys, Roger Torrent, actual president del Parlament. D'aquesta manera, Narcís Fajula (ERC), relleu de Torrent i actual alcalde, té el repte de tornar a assegurar la victòria per als republicans. De moment, Fajula és l'únic candidat que s'ha presentat oficialment, malgrat que es dona per suposat que es presentaran altres llistes, com a mínim de PDeCAT i PSC.

De llistes obertes a tancades

També hi ha cinc petits municipis que han superat recentment els 250 habitants i per tant passaran de tenir 5 a 7 regidors. Es tracta de Boadella i les Escaules, Cabanelles, Crespià, Rupià i Sant Llorenç de la Muga. En aquest cas, no es tracta d'un simple augment numèric en el nombre de representants, sinó que també comportarà un canvi en el sistema de funcionament, ja que passaran de les llistes obertes -és a dir, en què l'elector no ha de triar una candidatura sencera sinó que pot triar membres de diferents partits- a les tancades.

Finalment, hi ha dos municipis gironins que, en perdre població, perdran també regidors. Un d'ells és la Cellera de Ter, que ha caigut per sota dels 2.000 habitants i això farà que deixi de tenir 11 regidors i passi a tenir-ne només 9. El segon és Castellfollit de la Roca, que s'ha situat per sota dels mil habitants i per tant veurà com els seus representants municipals es redueixen de 9 a 7.