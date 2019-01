Un miler de persones participen en una marxa per mostrar el seu suport als polítics presos

Un miler de persones van participar en una marxa que va sortir ahir des de cinc punts diferents de les comarques gironines i va acabar a la plaça U d'Octubre de 2017 a Girona. Malgrat la pluja, al migdia van començar a arribar els manifestants en diferents columnes. Just després es van fer discursos en suport als presos i als detinguts del passat dimecres per la Policia Nacional amb relació al tall de les vies del TAV del 2017. Cap a les 12 del migdia van coincidir totes les manifestacions a la plaça U d'Octubre de Girona, on es van llegir diversos manifestos i una carta de Jordi Cuixart, a la qual va posar veu l'exdiputat Lluís Llach.