La neu enfarina la Cerdanya i anticipa una setmana de rigorós hivern

La Cerdanya es lleva aquest dilluns amb el cel tancat i deixant caure petites nevades en funció de la cota. Puigcerdà i altres poblacions del fons de la vall s'han llevat amb els teulats coberts de blanc per una nevada lleu que es manté a mig matí.

Les previsions indiquen que tindrem una setmana de rigorós hivern, amb temperatures per sota la mitjana per l'època, sobretot a partir de dimecres. Es preveuen nevades importants al vessant nord del Pirineu i ambient molt fred a la resta del país, sensació que s'incrementarà per les ventades.