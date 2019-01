La pluja no espanta el Pelegrí ni els 1.067 fidels

La pluja i la baixada de les temperatures no van impedir que ahir, 20 de gener, diada de Sant Sebastià, més d'un miler de persones assistissin a una de les tradicions més antigues i més populars de la comarca de la Selva, la del Pare Pelegrí de Tossa de Mar. Any rere any, l'escollit per complir amb el vot ancestral que, segons la tradició, manté la població lliure de la pesta des del segle XV, ha de caminar des de Tossa fins a l'ermita de Sant Sebastià de Santa Coloma de Farners i, l'endemà, tornar també a peu. Un total de vuitanta quilòmetres que l'afortunat elegit recorre amb els seus fidels.

En aquesta edició, 1.067 persones van acompanyar al Pare Pelegrí, Jordi Ribas i Ortiz, conegut com en «Piu», en el seu trajecte. Concretament, 536 dones calçades, 455 homes calçats, 42 dones descalces i 34 homes descalços. La xifra d'assistents d'enguany va minvar respecte als fidels que van acompanyar el Pelegrí l'any passat -1.675-, durant una jornada assolellada, però és molt similar a la dels participants al pelegrinatge del 2017 -1.007-, que també van topar-se amb mal temps.

La jornada festiva d'ahir va començar a les set del matí amb la presentació del Pelegrí. Enguany, l'honor de representar els vilatans de Tossa en aquest compromís etern ha estat per a Jordi Ribas i Ortiz, electricista de professió, casat, de 47 anys i que en feia trenta-un que estava apuntat a la llista de peticions per a aquest nomenament. Una llista molt llarga que segueix l'ordre cronològic dels noms que hi consten, i de la qual només en té coneixença el rector de la parròquia.

La persona escollida és avisada a mitjans de desembre, però, per a la resta de persones el secret es desvela el mateix dia 20 a primera hora del matí a l'església de Sant Vicenç, que ahir romania en silenci a l'espera de conèixer l'honorat. Com és costum, el Pare Pelegrí va aparèixer vestit amb un gambeto marró cenyit amb una corretja de cuir negre amb sivella, amb l'esclavina negra amb medalles i petxines col·locades sobre les seves espatlles i amb el barret de feltre de color negre.

David Aparicio

Abans de sortir del nucli urbà de Tossa, el pare Pelegrí va aturar-se al local de Ca l'Avi per fer un breu esmorzar i seguidament va començar a enfilar el camí cap a Terra Negra, el punt que limita amb Llagostera, Vidreres i Caldes. Allà ja l'esperaven, esmorzant i agafant forces per tenir un bon camí, la majoria de fidels que més tard se sumarien en el pelegrinatge. Alguns d'ells, gairebé experts ja en aquesta experiència, com és el cas de la Isolina Torrent, de Salitja, que explicava que «ja fa 35 anys que faig el Pelegrí, i d'aquests, cinc anys que ho faig descalça» i, afegia que el motiu pel qual assisteix cada any a aquest ritual és degut a una «prometença». De la mateixa manera ho expressava Xavier Gaona, que havia vingut des de Sils i reconeixia que amb la pluja fer el camí «és més fotut», però que el mal temps no l'havia tirat enrere perquè «una promesa és una promesa».

En canvi, alguns dels assistents feien el pelegrinatge per primera vegada. «Aquest és el meu primer any i aniré de Tossa fins a Mallorquines acompanyant els meus pares», explicava Mariona Serra, de només 10 anys. «Ella farà aquest tram perquè a Mallorquines la recolliran i la portaran fins a Santa Coloma, ja que fa d'escolana i acompanyarà el mossèn quan aquest rebi el pare Pelegrí» a la capital de la comarca, puntualitzava la mare de la Mariona.

La majoria de fidels acompanyaven el Pelegrí en el camí d'anada de Tossa a Santa Coloma, però també n'hi havia alguns -més pocs-, que explicaven que avui també acompanyaran al pare en el camí de tornada. És el cas d'Àlex Arroyo, un jove de Tossa que explicava que havia començat acompanyant a familiars seus que feien el pelegrinatge sense calçat, i que, «quan vaig fer els 18 anys vaig decidir fer-lo també descalç».

David Aparicio

Ei, ep! Ja hi sou tots?

Cap a les onze del matí, Jordi Ribas i els seus acompanyants van començar a arribar a Terra Negra. Dalt d'una roca, el Pelegrí va pronunciar tres vegades l'esperat: «Ei, ep! Ja hi sou tots?», i la multitud va respondre a l'uníson que «sí!». Seguidament es van resar tres senyals de la creu, en direcció al mar, tres parenostres i tres avemaries.

Acabades les pregàries, el Pelegrí i els seus fidels van enfilar direcció al Molí de la Selva on cada any s'entreguen les acreditacions del Vot del Poble i, a través d'un pas sobre la riera, es va fer el recompte dels assistents. La xifra de participants d'aquesta edició va ser inferior a la de l'any passat, quan hi van assistir prop de mig miler més de fidels, però va ser exitosa malgrat el mal temps.

Després de fer una parada per dinar a mig camí -a Els Terrassos- els caminants van reprendre el recorregut direcció Santa Coloma. Durant el darrer tram abans de finalitzar aquesta primera jornada del Vot, el Pelegrí va encapçalar la comitiva mentre l'acompanyaven diverses autoritats, entre elles el President de la Generalitat, Quim Torra. L'arribada a la capella de Sant Sebastià es va realitzar, com és tradició, «quan es va fer fosc».