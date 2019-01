Un de cada quatre accidents amb víctimes del 2018 a Girona s'ha produït per una distracció

Les distraccions s'han convertit en el factor que ha desencadenat un de cada quatre accidents de trànsit amb víctimes durant el 2018 a la demarcació de Girona.

Es tracta d'una de les actuals xacres que hi ha al darrer dels sinistres viaris a tot Catalunya però la província és on aquest fenomen té més pes. En 357 sinistres ha estat un dels factors claus, el que representa el 25% dels accidents amb víctimes, és a dir, aquells on hi ha morts, ferits greus i ferits de caràcter lleu.

L'inspector dels Mossos d'Esquadra i cap de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) a Girona, Joan Costa ha recordat que molts dels sinistres es produeixen per l'ús del telèfon mòbil, sobretot, per a l'ús d'enviament de missatges mentre es condueix.

A la província de Girona durant tot l'any 2018 s'han produït 40 accidents de trànsit mortals i en aquests hi han mort 45 persones. Mentre que el 2017 la xifra va ser més baixa amb 36 sinistres mortals i 42 morts. On ha crescut més la mortalitat ha estat en zona urbana, on en 10 accidents han mort 13 persones. Mentre que la xifra de la sinistralitat interurbana, cal dir que el nombre de morts a les carreteres és de 32 finats. El mateix nombre que el 2017.

Costa també ha destacat que en cinc casos, els morts no feien ús dels sistemes de seguretat passiva. Hi ha posat d'exemple un motorista que va perdre la vida a la C-31 a Mont-ras i que no duia el casc. En els altres quatre fets, les víctimes mortals no duien el cinturó de seguretat.

Des del Servei Català de Trànsit, el director general, Juli Gendrau ha recordat que durant l'any passat en començar amb xifres molt negres de sinistralitat es va engegar un pla de contenció que ara continuarà amb unes polítiques per reduir la sinistralitat i sobretot, ara es farà una campanya per frenar les distraccions.

Cal dir que el SCT ha iniciat durant el 2018 fins a 239.945 expedients sancionadors per als cinc factors que més incideixen en la sinistralitat. A Girona, els conductors enxampats per utilitzats el mòbil o d'altres sistemes de comunicació al volant han patit fins a 6.820 expedients sancionadors i també s'han iniciat fins a 894 expedients per distraccions.

En l'acte també hi havia present l'Intendent de Trànsit, Vicenç Gasulla, que ha posat especial èmfasi en el pla de contenció iniciat a principis d'any, quan es va detectar que hi havia un 72% més de sinistralitat a les carreteres i que després de finalitzar l'any, ha aconseguit contenir la sinistralitat fins a acabar amb el 11%.

El cap dels serveis territorials d'Interior, Albert Ballesta per la seva banda ha insistit que cal "conscienciació ciutadana" pel que fa a la mortalitat a les carreteres i ha recordat que cal "posar més seny perquè es parla de vides humanes".