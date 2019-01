Sis municipis paguen l'aigua tres vegades més cara que Girona, Salt i Sarrià de Ter

Aigua és Vida denuncia que els veïns de Vilablareix, Aiguaviva, Fornells de la Selva, Sant Julià de Ramis, Bescanó i Quart (Gironès) paguen tres vegades més per l'aigua que els Girona, Salt o Sarrià de Ter. L'entitat detalla que, mentre a Girona els usuaris paguen 3,11 euros per cada 6 metres cúbics, a poblacions com Quart és el preu s'enfila fins als 10,43 euros. Segons expliquen, l'empresa gestora del servei a Girona, Agissa, ven en alta l'aigua a aquests municipis a 0,33 euros el metre cúbic, un preu més de quatre vegades superior als 0,7 que, segons l'entitat, paga el Consorci de la Costa Brava per la mateixa aigua. Segons denuncien, a més, el Consorci, a través de l'empresa mixta Abastem, ven aigua a altres municipis com Llambilles, Campllong o Cassà a un preu que "curiosament" coincideix amb el l'Agissa.

Per l'entitat, aquesta situació provoca que els veïns d'aquests municipis acabin patint un sobrecost i es pregunta si realment els costos que el Consorci té per prestar el servei justifiquen que es quadrupliqui el preu amb el que compra l'aigua.

A més, asseguren que Agissa hauria d'aprovar el preu de venda en alta d'acord amb un estudi de costos però que "segons les auditories dels anys 2012 a 2015 això no s'està complint". "Tampoc sembla que sembla que s'hagi posat remei a aquesta irregularitat coneguda per l'Ajuntament de Girona", insisteixen.

D'altra banda, diuen que el preu de venda en alta l'hauria d'aprovar el Consell d'Administració de l'ACA i que això "mai ha succeït".