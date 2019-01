Els taxistes es plantegen bloquejar la frontera amb França

Els taxistes en vaga es plantegen bloquejar la frontera amb França en col·laboració amb els armilles grogues, segons ha explicat el portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez 'Tito', durant l'assemblea d'aquest dilluns a la tarda a Plaça Catalunya. Després d'un matí de mobilitzacions en què els taxistes han protestat davant de la conselleria d'Economia i el Parc de la Ciutadella i han tallat la Ronda Litoral i els accessos al Port, ara els conductors han decidit anar a la Plaça Sant Jaume. Allà està previst que es reuneixin, a les vuit del vespre, el president de la Generalitat, Quim Torra, i els consellers Damià Calvet i Miquel Buch.

Un cop a la plaça Sant Jaume els taxistes han ocupat bona part de l'espai i han començat a cridar consignes contra la proposta de decret del Govern de regulació del servei de vehicles de lloguer amb conductor, els VTC, que el sector del taxi considera competència deslleial.

Davant d'un cordó policial de Mossos d'Esquadra que custodia les portes del Palau de la Generalitat, els centenars de taxistes concentrats han cridat consignes com ara 'apreteu', en al·lusió a la paraula que va fer servir el president de la Generalitat, Quim Torra, adreçada als CDR, o altres d'específiques del sector com 'u trenta', la proporció de llicències VTC per nombre de taxis que reivindica el col·lectiu.

També han cridat altres lemes com 'Ni un pas enrere', 'Si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra' o 'Calvet dimissió'. També han cantat cançons com 'No nos moverán' i han afirmat que tenen intenció de quedar-se a la plaça Sant Jaume fins que els rebin.