Adaptar la cuina tradicional als pacients amb disfàgia

L'associació Ictus Girona va oferir dilluns un taller de cuina per cuidadors, familiars i pacients amb disfàgia, un trastorn que dificulta o impedeix el pas dels aliments sòlids o líquids de la boca fins a l'estómac. Amb l'objectiu de mostrar com adaptar plats de la cuina tradicional, va servir per conscienciar de la importància de l'ús d'espessidors i de l'adaptació de les textures de la dieta per a una bon maneig de la disfàgia.

Durant la sessió també s'hi van ensenyar les textures i viscositats correctes per a una deglució segura i eficaç per a cada tipologia de pacients i s'hi van mostrar tècniques culinàries senzilles que puguin fer servir el dia a dia als pacients.

La sessió formativa va es fer al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal de Girona i estava presentada per la dietista i nutriconista Mireia Guzmán Costa de Gastronomía Nutricional (GAN), juntament amb la empresa T. Aliment, especialitzada en productes de nutrició adaptada.