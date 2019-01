Alerten de possibles nevades demà a uns 600 metres en punts de Girona

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que durant el dia de demà, sobretot a la tarda, a les comarques gironines hi pugui haver nevades.



Si les precipitacions es materialitzen seran febles i la cota se situarà al voltant dels 600 metres i puntualment pot ser per sota. Per tant, es podria veure neu en zones de l'Empordà, la Garrotxa, la Selva o el Gironès on fa temps que no s'emblanquinen.



Cal dir però que al Pirineu s'espera que nevi a totes les cotes.



El Meteocat ha emès un avís per nevades i en els mapes es pot observar que hi ha un risc moderat a la zona del Ripollès i la Cerdanya. Aquí per tant, les precipitacions s'esperen abundants.



Aquesta és la previsió per a les pròximes hores:







A la Cerdanya ahir ja es van emblanquinar diverses poblacions, entre elles la capital, Puigcerdà.



Aquestes últimes hores han estat de temperatures baixes i segons el Meteocat, aquesta matinada ha estat la més freda del que portem d'hivern. A Das s'ha arribat als 12,8 graus negatius.







Glaçades gairebé generals!

Ha estat la matinada més freda del que portem d'hivern a moltes valls del Pirineu i a punts de l'#Empordà i del #Montseny. Destaquem -12,8 ºC a Das-Aeròdrom #Cerdanya #meteocat pic.twitter.com/cpKNSjcFdB — Meteocat (@meteocat) 22 de gener de 2019

El fred està previst que s'instal·li els propers dies a les comarques de Girona.