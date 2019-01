Banyoles aprova la puja del 2,25% dels sous dels empleats

El ple extraordinari de l'Ajuntament de Banyoles que es va celebrar ahir al vespre va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals l'increment del 2,25% de les retribucions del personal de la corporació i també del personal eventual per l'exercici d'aquest 2019, d'acord amb el Reial Decret Llei 24/2018 del 21 de desembre. Tanmateix, el ple va aprovar el sou del director dels museus municipals, com a personal de confiança, amb una quantitat de 2.276,79 euros mensuals amb 14 pagues. Apropant-se a la finalització del ple, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va informar que ha decidit adherir-se a la carta que l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha fet arribar als ajuntaments per demanar l'alliberament dels polítics presos durant el judici del proper mes de febrer. Noguer ha signat aquesta adhesió com a alcalde de Banyoles i també com a President de la Diputació de Girona. Com a recordatori, l'AMI va organitzar dimecres passat un acte de protesta a la plaça 1 d'Octubre de Girona per donar suport a les personalitats que van ser detingudes el mateix dia per part de la Policia Nacional pels fets de l'1 d'octubre de 2017.