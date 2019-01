La campanya de mecenatge del Trueta recapta uns 57.000 euros en un any i mig

La campanya de mecenatge impulsada per l'hospital Josep Trueta de Girona ha recaptat prop de 57.000 euros en el darrer any i mig. Concretament, des que es va posar en marxa el juliol del 2017, la iniciativa Fes + Trueta ha conseguit 56.653 euros gràcies a dinou particulars, set empreses i set entitats que han fet alguna aportació al centre de referència de les comarques gironines.

Aquests donatius han contribuït a renovar elements del mobiliari i espais del centre per millorar el comfort de pacients i familiars, com la reforma del menjador per a famílies de pacients ingressats a la planta de Pediatria o la compra de coixints terapèutics per a pacients operades de càncer de mama, i per adquirir nous equipaments per a diferents serveis, com la incorporació d'una cabina de provocació per al diagnòstic de malalties respiratòries d'origen laboral, la compra de material per al programa d'atenció domiciliària de nadons prematurs o de tauletes per al projecte de telelogopèdia per a la rehabilitació dels pacients que han patit un ictus.

Part de les donacions també s'han destinat a finançar innovació aplicada a l'assistència, amb el desenvolupament d'un model de predicció preoperatori en cirurgia oncològica colorectal.



Tot tipus de donacions

Des de fa temps, el Trueta ja rebia donacions puntuals de persones i entitats que volien contribuir al projecte de la institució, i l'estiu del 2017 va posar en marxa la campanya per «facilitar, ordenar i fer més transparents» aquestes donacions, que poden ser econòmiques directes, donacions de material, en forma de patrocini o organitzant activitats solidàries a favor del centre.

«La donació sempre és finalista, sempre es destina a finançar un projecte concret. Quan una persona o entitat s'adreça al centre amb la voluntat de col·laborar, se li expliquen els diferents projectes que tenim en marxa per a buscar un encaix entre la idea que té, si és que té pensat algun servei concret i les necessitats de l'hospital», assenyalen des del centre, que indiquen que, mica en mica, cada cop hi ha més gent que pensa en el Trueta per fer donacions solidàries.

«El factor personal i de vinculació amb el centre és sempre clau, en el cas dels particulars, per exemple, sovint són pacients agraïts o familiars de pacients que volen mostrar el seu agraïment amb el Trueta», apunten.

Fins ara, l'aportació més important que ha rebut el centre ha estat de la Fundació Oncolliga Girona, que va destinar prop de 23.000 euros recaptats en la cursa solidària Oncotrail del 2017 a equipar l'àrea de biologia molecular del Servei d'Anatomia Patologògica de l'hospital, que també presta servei a Santa Caterina de Salt.

En el cas d'aportacions més petites, indiquen des del centre, també es poden anar sumant per a projectes més grans, com la renovació de la sala de de la sala de descans per a les famílies amb infants ingressats a les UCI neonatal i pediàtrica, que és fruit de diverses donacions.

En aquest sentit, un dels projectes que el Trueta té entre mans actualment és la renovació de les butaques d'hospitalització de les diferents plantes.

Altres donatius han arribat en espècie, com joguines per a la sala de jocs de Pediatria o l'aportació de la família Aguer Teixidor i la productora Doc Doc Films, que van donar l'espot promocional de la campanya, que s'ha pogut veure a les sales de cinema.

La campanya de mecenatge també està oberta a llegats solidaris, és a dir, als donatius materials o immaterials que s'inclouen als testaments, però el Trueta no n'ha rebut cap d'aquest tipus.