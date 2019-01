Classes magistrals per acostar els grans filòsofs als estudiants i a la ciutadania

L'associació Filosofia, Ara amplia les estratègies per divulgar i acostar aquesta disciplina a la ciutadania, així com per reivindicar-ne la importància, aquesta vegada amb un cicle de classes magistrals per a estudiants de Batxillerat, però que també estan obertes a qualsevol persona que hi estigui interessada. Quatre dels set filòsofs inclosos en el temari de la selectivitat, Plató, Descartes, Locke i Nietzsche, protagonitzaran les sessions de «Filosofia a l'abast», que començaran dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca Carles Rahola, de Girona.

La iniciativa té el suport del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona i de la seva Càtedra Ferrater Mora de pensament contemporani, com posa de manifest que tots els ponents són professors d'aquesta institució. L'activitat també té l'aval del Servei Educatiu del Gironès, del Departament d'Educació, i d'una quinzena de centres de secundària: els instituts Montilivi, Santiago Sobrequés, Carles Rahola i Santa Eugènia i els col·legis Montjuïc Girona International School i Montessori Palau, pel que fa a Girona; a més dels instituts Cassà de la Selva, Vilablareix, Santa Coloma de Farners, Montgrí (Torroella de Montgrí), Rafael Campalans (Anglès), Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols), El Pedró (l'Escala) i Salvador Espriu (Salt).



Primera sessió, plena

Un integrant de l'associació organitzadora, el professor de filosofia de l'institut Carles Rahola, Xavier Serra, va explicar que el seu propòsit és «portar la filosofia al carrer» i va defensar que «és el pal de paller de molts ensenyaments diferents, és la reflexió de per què fem les coses». Per aquest motiu, va afegir, iniciatives com la programació d'aquest cicle de classes magistrals són «una manera de fer-la present». A pocs dies que se celebri la primera master class, aquest dijous 24 de gener, la preinscripció per a la ponència de Ramon Alcoberro ja s'ha tancat perquè el nombre d'inscrits ha superat el previst.