La Diputació donarà ajuts a municipis per a fer estudis sobre pisos turístics

La Diputació de Girona subvencionarà els municipis que vulguin dur a terme estudis sobre els habitatges d'ús turístic, tant si és per promocionar-los com per intentar-los frenar. En el ple d'aquest matí, s'ha aprovat una modificació de les bases reguladores de subvencions a ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de polítiques d'habitatge per afegir-hi un nou criteri de valoració: els habitatges d'ús turístic, i incrementant també l'àmbit subvencionable de 7.000 a 10.000 euros. La proposta ha comptat amb els vots favorables de PDeCAT, ERC i PSC.

La CUP, però, ha estat l'únic partit que hi ha votat en contra, perquè ha considerat que el problema és la proliferació d'habitatges d'ús turístic i el que l'hauria de fer la Diputació és donar eines als ajuntaments per poder frenar-los, no incrementar-los.

Lluc Salellas (CUP) ha recordat que, fa uns mesos, el ple de la Diputació va aprovar prendre mesures contra la proliferació d'habitatges d'ús turístic. Per una banda, es van organitzar unes jornades per debatre aquesta qüestió, però Salellas ha lamentat que entre els convidats no hi hagués «ni un sol ponent» que aportés «una visió mínimament crítica» respecte a aquest tipus d'habitatge turístic, i ha destacat una «falta d'esperit crític». Des del govern, Fermí Santamaria (PDeCAT) ha defensat els participants, entre els quals hi havia experts i representants d'ajuntaments, i ha garantit que s'havia abordat la qüestió des de diferents angles i que tothom havia pogut fer les aportacions oportunes en l'apartat de precs i preguntes.

Salellas ha lamentat que, ara, aquestes noves bases per a fer estudis sobre habitatges d'ús turístic permetin l'elaboració d'informes a favor de la promoció d'aquest tipus de vivendes. «Estem profundament decebuts de com s'ha portat el tema, i ens mostrem crítics perquè darrera d'aquestes polítiques hi ha objectius que no compartim», indica.

Santamaria, però, ha recordat que la gestió dels pisos turístics és una competència municipal i que per tant el que pot fer la Diputació és oferir ajuts als municipis que vulguin estudiar-ho, tant per als que vulguin promocionar aquest tipus d'allotjaments com aquells que vulguin frenar-los. «Ni de bon tros és la nostra intenció facilitar els habitatges d'ús turístic, però estem disposats a ajudar els ajuntaments a fer tots els tipus d'estudi que es necessitin», indica el diputat del govern.