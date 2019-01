La Fundació Bofill concreta accions perquè els municipis liderin la lluita contra la segregació

Amb la vista posada a les eleccions municipals del maig i la configuració dels programes de les diferents candidatures, la Fundació Jaume Bofill ha elaborat un document amb 17 iniciatives que va presentar dimarts i que els consistoris podrien impulsar per lluitar contra la segregació escolar als municipis. Des de l'entitat es considera que les mesures liderades pels ajuntaments incrementen els seus resultats per la proximitat i el coneixement de la situació i el costum de treballar en xarxa.

El cap de projectes de la Fundació Bofill, Joan Cuevas, va explicar que entre aquestes mesures destaca planificar l'oferta de places, reduir ràtios i identificar amb antelació l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Per Cuevas, per exemple, cal limitar el nombre de places als centres educatius en entorns desfavorits que inicien un procés de segregació per evitar que s'ompli amb l'alumnat del mateix entorn o amb necessitats especials i, per tant, «es condemni» el centre a la segregació. En una línia similar, va apostar per reduir les ràtios als centres amb més dificultats, aprofitant la caiguda de la demanda, i evitar que les places sobreres acabin augmentant la segregació. En la mateixa línia, va defensar que la matrícula viva durant el curs no es deixi disponible només als centres que no han omplert, ja que això genera un efecte segregador perquè concentra tot l'alumnat nouvingut en les mateixes escoles de baixa demanda.

El cap de projectes de la Jaume Bofill també va recordar la importància d'identificar amb antelació l'alumnat que presenta necessitats educatives especials, com un fet «fonamental» per poder repartir aquest alumnat entre totes les escoles. Per això, va recalcar Cuevas, és important la col·laboració dels ajuntaments i els serveis socials municipals, que tenen més coneixement de la situació de cada família.



Manca d'accions fins ara

Les mesures que proposen en el document són iniciatives que, en part, es van plantejar fa dos anys, però que la situació política ha deixat sense efecte. Només s'han tirat endavant propostes com ara que els fills d'exalumnes i els celíacs ja no tindran punts complementaris en el moment de la preinscripció.

Joan Cuevas va assegurar que l'experiència demostra que si els municipis comencen a implementar actuacions dotades d'evidència, i es fan actuacions «ben executades», es produeixen els efectes que s'han buscat. Pel cap de projectes de la Fundació Bofill, quan hi ha «lideratge municipal» s'incrementen aquests efectes positius, degut al grau de coneixement de proximitat i perquè ja té el costum de treballar amb xarxa i connectar institucions.