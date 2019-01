Un informe europeu destaca el tractament integral de la migració a l'escola catalana

Un informe de la Comissió Europea (CE) que analitza les polítiques educatives a diferents estats i regions de la Unió Europea assegura que el sistema educatiu català «destaca pel seu enfocament integral» a l'hora d'integrar els immigrants a les aules.

En el document publicat dijous, la CE remarca que les escoles catalanes tenen en compte tant les necessitats acadèmiques com les «emocionals i socials» dels estudiants estrangers, com a tret distintiu en comparació amb països com Alemanya, França o Àustria. Així, assegura que el sistema educatiu català posa «èmfasi» tant en «la valoració continuada» de l'aprenentatge de l'alumne com en el suport a fora de l'aula i la provisió d'ajuda «psicosocial» personalitzada.

La Comissió Europea ha estudiat en profunditat de quina manera deu sistemes educatius de la UE integren els alumnes estrangers. En el cas de l'Estat, només ha analitzat Catalunya. Respecte dels sistemes analitzats, l'informe explica que Catalunya és l'únic lloc on els docents assistents s'encarreguen tant del «progrés acadèmic dels estudiants immigrants» com de «contribuir a la sensació general de benestar dels alumnes a l'escola».

L'informe situa Finlàndia i Suècia com els dos estats europeus analitzats amb una política d'integració dels immigrants a les escoles «més comprensiva», tant pel que fa al seu enfocament de diversitat cultural i lingüística, com per la seva dimensió «integral» en l'atenció a l'estudiant.