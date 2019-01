Justícia premia una tesi doctoral que busca l'escola justa i prevenir el «bullying»

Una tesi doctoral sobre la incorporació de la mediació a l'escola, titulada Cap a una escola justa: la incorporació de la justícia restaurativa a l'àmbit escolar, de la mediadora Mònica Albertí, va rebre ahir un premi ADR (resolució alternativa de conflictes, en les seves sigles en anglès) i Mediació als millors treballs de recerca, iniciatives i pràctiques impulsats per ens, institucions i organismes públics o privats.

Aquesta recerca, que ha aconseguit un premi de 6.000 euros, analitza diverses experiències de mediació dutes a terme en escoles del Regne Unit amb l'objectiu de disminuir l'absentisme, prevenir l'assetjament escolar i reduir les expulsions. També dissenya un programa de formació per a mestres i analitza l'aplicació d'aquest sistema a les escoles catalanes, per superar l'ús del càstig i millorar el clima a les aules i els centres.

La consellera de Justícia, Ester Capella, va entregar ahir a la tarda la primera edició d'aquests guardons, en un acte celebrat al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de Barcelona. Entre els guardonats també hi havia l'experiència Facilitadors 3.0, impulsada per la Policia Municipal de Girona per detectar conflictes en l'àmbit de les escoles i els instituts, especialment relacionats amb el ciberassetjament.

Encara relacionat amb l'àmbit escolar, també es va reconèixer l'empresa B-Resol pel desenvolupament d'una aplicació per combatre i prevenir l'assetjament.