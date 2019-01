Uns lladres entren a dos domicilis de Besalú en només una tarda per robar joies

En una sola tarda, uns lladres van entrar a dues cases de Besalú. Ha transcendit que d'una es van aconseguir endur joies. Els robatoris van tenir lloc entre la tarda i el vespre del dijous, dia 17 de gener.

Els robatoris van tenir lloc en una casa del carrer 11 de Setembre i en una altra del barri de can Camps. Es tracta de dos llocs força separats. El carrer 11 de Setembre fa cruïlla amb el carrer Francesc Cambó, on hi ha el pavelló poliesportiu i l'escola Salvador Vilarrassa. És un carrer llarg que baixa en direcció al riu Fluvià.

Per la seva banda, el barri de can Camps està situat al costat de la carretera de Beuda. Les cases s'assenten en una zona de pujada i són de construcció força recent.

La coincidència és que es tracta de cases de planta baixa o de dues plantes amb jardí. Segons fonts consultades, els lladres vigilen les entrades i les sortides dels veïns des d'un vehicle aparcat o des d'un altre amagatall per entrar quan els veïns són fora. Solen aprofitar portes secundàries o finestres mal tancades. Intenten treballar des de la part de darrere dels jardins per evitar ser detectats pels veïns.

Un dona ha concretat que, la mateixa tarda dels robatoris, un veí va tornar a casa seva i es va trobar l'interior ben regirat. Va indicar que l'home es va emportar un bon espant pel fet que uns desconeguts li havien entrat a casa.



Càmeres de seguretat

Fa unes setmanes, l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà, va reclamar celeritat en els treballs per instal·lar una xarxa de càmeres de seguretat comarcal. Ahir la regidora de l'Ajuntament de Besalú, Fina Surina, va explicar que, fa unes setmanes, els tècnics del projecte van visitar la vila per tal d'estudiar els llocs on instal·laran les càmeres. La finalitat de les càmeres és detectar els grups organitzats que entren a la Garrotxa per fer robatoris. Per això, les Planes d'Hostoles i Besalú, situats a les entrades de la comarca, són transcendentals en l'efectivitat de la futura xarxa de càmeres de vigilància i lectores de matrícules.

Mentrestant, segons fonts de l'Ajuntament de les Planes, no ha transcendit cap més robatori a la localitat en les últimes setmanes. «Ara, estem força tranquils», ha dit l'alcalde, Eduard Llorà.

En aquesta localitat els lladres portaven una mitjana d'un robatori mensual, però el 19 de desembre van fer 4 robatoris en una sola tarda-vespre en un mateix carrer del barri del Jonquer.

Fa unes setmanes, una víctima d'un dels robatoris de les Planes va explicar que els lladres havien entrat a casa seva per una porta mig oberta però no van poder obrir la que donava a l'interior de l'habitatge. Van fer proves fins a anar a parar al garatge. Al final, van forçar una habitació que donava a una habitació de l'interior de la casa.

Un cop dins, van regirar tot el que van trobar en una cerca de diners i de joies. Van arribar a l'extrem de separar de les parets els mobles adossats per veure si entre la paret i els mobles hi havia alguna cosa. Es van endur joies i diners en quantitats poc importants però ho van deixar tot desfet.