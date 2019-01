Els Mossos recorren a un laboratori forense holandès per al cas de Susqueda

Primeres declaracions al Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners, que investiga el doble crim de Susqueda després que l'Audiència de Girona ordenés deixar en llibertat l'únic sospitós del cas, Jordi Magentí. Durant la jornada d'ahir van declarar quatre testimonis i, també, el cap de la unitat de persones desaparegudes dels Mossos d'Esquadra.

El sergent va detallar que, en el marc de la investigació, estan treballant en diversos informes, sobretot relacionats amb l'anàlisi de la telefonia mòbil. Un d'aquests estudis ha de servir per aclarir el recorregut que la parella del Maresme va fer el 24 d'agost, fixat com el dia del crim. Per fer-ho, han recollit l'activitat registrada del telèfon del jove -tot i que el terminal no ha aparegut- per intentar fer un seguiment de l'itinerari que van seguir.

Segons fonts properes al cas, la informació recollida fins al moment no és concloent, sobretot tenint en compte que el pantà és una zona amb problemes de cobertura. Per això, els Mossos s'han posat en contacte amb el Netherlands Forensic Institute, on hi hauria tècnics experts en interpretar aquest tipus de comportaments dels telèfons. D'aquesta manera, els investigadors busquen establir el trajecte de la parella i concretar les hores d'arribada al pantà.

A banda d'aquesta anàlisi de les dades del telèfon del jove, els agents també estan revisant un per un els mòbils registrats per les antenes de telefonia que donen cobertura al pantà. Fonts de la defensa van indicar que, al jutjat, el sergent va detallar que són milers de telèfons. A la franja horària del crim, aquesta xifra es redueix fins a 427 números de telèfon.

El sergent també va exposar que el testimoni d'origen francès que a l'agost estava passant uns dies al Mas Llomà i a qui encara no han pogut prendre declaració al jutjat perquè no estava localitzat es va posar en contacte la setmana passada amb els Mossos d'Esquadra per oferir-se a declarar. Segons van exposar, es troba a França però no té recursos econòmics per viatjar fins a Santa Coloma de Farners. «Té un estil de vida poc ortodox però o se li pagarà el bitllet o declararà des d'allà», va afirmar l'advocat de l'acusació particular, Carles Monguilod.

Segons la comissió rogatòria emesa pel Jutjat d'Instrucció 2, la declaració per videoconferència està fixada per al 27 de març, excepte en cas que finalment es desplaci físicament. Monguilod, però, va indicar que tot i que algunes informacions l'han perfilat com a sospitós, els investigadors subratllen que ja el van investigar i que no té relació amb el doble crim.

Al jutjat, el cap de la unitat va concretar que no han investigat les persones que eren al pantà la nit abans suposadament participant en una festa rave o fent botellón perquè «no són d'interès per a la investigació» perquè no hi eren en la franja horària dels crims. Un dels testimonis va confirmar que el sospitós del doble crim no sap nedar. Un altre testimoni, que és apicultor, va exposar que, aquell dia, era al pantà però no va veure ni sentir res sospitós.

Finalment, la responsable del bar que va assegurar que va veure els nois abans que enfilessin el camí al pantà va confirmar que van ser clients del seu local però els situa ara cap a quarts d'onze i les onze del matí. També va assegurar que va veure que duien el caiac sobre la furgoneta, un fet que Monguilod creu que ha de ser una «confusió» perquè les càmeres de videovigilància descarten que el duguessin inflat damunt el vehicle.

Amb tot, fonts de la defensa consideren que la declaració del sergent demostra que la investigació encara té «peces molt importants pendents d'aclarir», sobretot perquè el suposat escenari del crim es troba actualment submergit sota el pantà, i lamenta que els investigadors continuïn posant el focus únicament damunt l'únic investigat.