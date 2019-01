Un de cada quatre accidents de trànsit amb víctimes del 2018 a Girona s'ha produït per una distracció

Les distraccions s'han convertit en el factor que ha desencadenat un de cada quatre accidents de trànsit en vies interurbanes amb morts o ferits durant el 2018 a la província. En 357 sinistres, aquestes ha estat una de les causes clau, cosa que representa el 25% dels accidents amb víctimes. A la demarcació van tenir lloc 1.230 accidents de trànsit amb víctimes el 2018.

L'inspector dels Mossos d'Esquadra i cap de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) a Girona, Joan Costa, destaca que molts dels sinistres es produeixen per l'ús del telèfon mòbil, sobretot per l'ús d'enviament de missatges mentre es condueix. L'any passat es van produir 40 accidents de trànsit mortals i en aquests hi van morir 45 persones. El 2017 la xifra va ser més baixa, amb 36 sinistres mortals i 42 morts. On va créixer més la mortalitat va ser en zona urbana, on en 10 accidents van perdre la vida 13 persones. La xifra de la sinistralitat a les carreteres (zona interurbana) va ser de 32 finats, el mateix nombre que el 2017.

Costa va remarcar que en cinc dels sinistres mortals els morts no feien ús dels sistemes de seguretat passiva. Va posar d'exemple el cas d'un motorista que va perdre la vida a la C-31 a Mont-ras i que no duia el casc, mentre que en els altres quatre casos les víctimes mortals no duien el cinturó de seguretat.

Pla de contenció

El director general del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, va recordar ahir a Girona que l'any passat es va començar amb xifres molt negres i que per aquest motiu es va engegar un pla de contenció que ara continuarà amb polítiques per reduir la sinistralitat que se centraran a frenar les distraccions. L'objectiu és que no s'utilitzi el mòbil al volant o la manipulació d'altres aparells, com ara els GPS.

En la mateixa compareixença també hi va ser present l'intendent dels Mossos de Trànsit, Vicenç Gasulla, que va posar especial èmfasi en el pla de contenció iniciat a principis d'any, quan es va detectar que hi havia un 72% més de sinistralitat a les carreteres. Després de finalitzar l'any, ha aconseguit contenir la sinistralitat fins a acabar amb l'11%.

El cap dels serveis territorials d'Interior, Albert Ballesta, va insistir que cal «conscienciació ciutadana» pel que fa a la mortalitat a les carreteres i va recordar que cal «posar més seny perquè es parla de vides humanes».

En el segon lloc de causes d'accidents hi ha les errades dels conductors (19%), amb 274 casos el 2018, pels 328 del 2017. Les infraccions d'una norma de circulació ocupen el tercer lloc amb el 16% , ja que passen de 249 a 229 fets. La tercera causa és la velocitat inadequada, amb 164 casos. L'acohol i les drogues estan darrere d'un 6% dels accidents, amb 89 casos.

El SCT ha obert el 2018 fins a 239.945 expedients sancionadors pels cinc factors que més incideixen en la sinistralitat. A Girona, els conductors enxampats per utilitzar el mòbil o altres sistemes de comunicació al volant han patit fins a 6.820 expedients sancionadors i també s'han iniciat fins a 894 expedients per distraccions. Els altres indicadors de violència viària s'han transformat amb expedients iniciats, com ara els per circular amb una velocitat no adequada (190.354); el consum d'alcohol i drogues, que han suposat 2.212 expedients sancionadors per al primer cas i 778 per al segon, i no fer ús dels sistemes de seguretat passiva (2.715 expedients).

De les 32 persones que van perdre la vida en vies interurbanes, 22 ho van fer a la xarxa viària de l'Alt Empordà i la Selva. Cal recordar que en un sol accident del mes de juliol a la C-63, al seu pas per Vidreres, van perdre la vida quatre joves. Per carreteres, cal dir que les vies que van concentrar més morts són l'N-II, la C-63 i l'autopista AP-7.

Set motoristes finats

De les 32 persones mortes, 22 eren ocupants d'un turisme i set motoristes. El cap del SCT va posar especial èmfasi en el col·lectiu i la seva formació. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Joan Costa, va ressaltar que la tendència d'aquest tipus d'accidents de trànsit ha canviat durant els anys. Va explicar que anteriorment es ocorrien més els caps de setmana però que s'ha detectat que la moto s'utilitza en «l'ús quotidià» i, per tant, els sinistres viaris es localitzen al llarg de la setmana. Un altre aspecte dels set motoristes finats, és que cinc d'ells anaven amb una moto de cilindrada tipus escúter.