Una recerca de batxillerat mostra la compatibilitat de la diabetis amb l'esport

L´equip ciclista Team Novo Nordisk amb l´estudiant gironí, el segon per la dreta a la fila de baix

L´equip ciclista Team Novo Nordisk amb l´estudiant gironí, el segon per la dreta a la fila de baix

Un estudiant de segon curs de batxillerat tecnològic de l'institut S'Agulla, de Blanes, ha investigat la incidència de la diabetis en el ciclisme professional. Daniel Rubio Núñez ha centrat el seu treball de recerca en un equip nord-americà professional, el Team Novo Nordisk, en el qual tots els ciclistes que l'integren tenen diabetis tipus 1. Dintre de la investigació i per donar a conèixer aquest equip, el jove ha elaborat el vídeo «La vida d'un ciclista diabètic», que ha penjat a YouTube.

L'any passat, Rubio va ser seleccionat per participar en una concentració d'una setmana organitzada per Team Novo Nordisk als Estats Units, en la qual el van fitxar per a l'equip júnior aquest 2019.

Seguint les indicacions del seu entrenador, José Luis Hita, l'estudiant fa moltes rutes amb la seva bicicleta: des de Blanes fins a Sant Grau de Tossa de Mar, de Girona a Barcelona o fins al Collformic, al Montseny, la ruta que apareix en el vídeo.

En el muntatge, una infermera educadora en diabetis de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Lídia Casellas, ofereix consells a les persones diabètiques que volen practicar esport, com ara que controlin la glicèmia, la monitoritzin, segueixin una dieta adequada i sàpiguen com actuar davant pujades i baixades de sucre.