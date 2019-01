Sant Julià aprova en el ple una moció de rebuig a les detencions dels alcaldes

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis va acollir ahir al vespre el ple del mes de gener que va incloure una moció d'urgència per part d'ERC que va ser aprovada per unanimitat amb l'objectiu de donar suport a les persones detingudes el passat 16 de gener. Segons l'alcalde, Marc Puigtió, «un cop aprovada la moció, la intenció és facilitar-la als altres ajuntaments del Gironès perquè la facin seva i també l'aprovin. Crec que com a alcaldes tots l'hauríem d'aprovar per estar al costat dels nostres companys afectats». Un dels altres temes destacats de la sessió va ser el darrer punt previst en l'ordre del dia referent a l'elaboració i aprovació dels pressupostos del 2019 per a Sant Julià i Medinyà. En aquest sentit, una de les novetats més destacades per part del batlle és que «gairebé el 100% de les partides se separen en funció dels dos municipis», essent una de les voluntats de l'actual equip de govern des que es va iniciar l'any 2015.

La «Moció de rebuig a les detencions arbitràries contra independentistes», redactada per ERC, té la pretensió que altres consistoris de la comarca puguin adoptar el document. Per aquest motiu, l'arxiu es mostra com una plantilla amb espais en blanc per omplir-los quan s'escaigui amb el nom de l'ajuntament i la data adient.

Pel que fa a l'ordre del dia prevista, Puigtió ressalta el punt basat en una aprovació dels llocs de treball en el consistori. El mateix explica que fins ara l'ajuntament no ho havia tingut en compte perquè no era d'obligat compliment, però en una inspecció els van recomanar que ho fessin. És per aquest motiu que la voluntat del batlle era portar al ple una definició de tots els llocs de treball que té l'ajuntament amb les seves corresponents descripcions per tal d'aprovar-ho. El punt següent va consistir en l'aprovació del pressupost per al 2019. «Es tracta d'un pressupost molt ajustat a la realitat sense endeutar a l'ajuntament fent-ho amb recursos propis. Seguim augmentant totes les partides destinades a famílies i ajudes als veïns i veïnes en termes de serveis socials», subratlla Puigtió, posant el focus en el fet que se segueix amb els pressupostos separats per municipis per tal que «Medinyà sàpiga què ingressa i, d'aquesta manera, ser conscient del que pot gastar, així com Sant Julià».

Pel que fa a les inversions, l'alcalde afirma que a Sant Julià de Ramis «fem uns pressupostos participatius anant a cada veïnat per demanar als veïns què necessiten», una pràctica que «vam començar tan bon punt vam entrar a governar», remarca el mateix. Pel que fa a Medinyà, «tant les inversions com tot el pressupost ho decideixen els dos regidors responsables».

Fira de consum estratègic

Ahir va començar la campanya per promocionar la Fira del consum estratègic amb «per tal de donar a conèixer als consumidors, alternatives de consum per no dependre de l'Ibex 35, definit per les 35 empreses més fortes que cotitzen a l'Estat», remarca el batlle. Es tracta d'un esdeveniment gratuït que tindrà lloc el 23 de febrer. Puigtió va aprofitar el ple per convidar a tothom. Fins a la data, cada divendres tindran lloc les «Jornades de consum estratègic, cap a noves sobiranies» al centre cívic del poble.