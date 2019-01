Una setmana decisiva per al polèmic gasoducte MidCat

Medi ambient. La Comissió Nacional de Mercats de la Competència ha de decidir si autoritza la inversió del tram transpirinenc del gasoducte MidCat. Membres de la plataforma contra el projecte són a Madrid per oposar-s'hi.

l polèmic projecte gasoducte MidCat, que ha aixecat el rebuig d'institucions i entitats de les comarques gironines per l'impacte que pot suposar al territori, viurà una setmana decisiva. Segons ha informat l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), demà serà el dia en què la Comissió Nacional de Mercats de la Competència (CNMC) ha d'anunciar el seu posicionament sobre el finançament del gasoducte i, per tant, determinarà si el MidCat tira endavant o es desestima de manera definitiva. Ahir, activistes de la Plataforma ciutadana en resposta al MidCat es van reunir a Madrid amb el president de la CNMC, José María Marín Quemada, per exposar-li les crítiques que s'han recollit al territori juntamemt amb membres de No Més Gas i Red Gas No Es Solución.

En aquests moments, el gasoducte, que ha de connectar Espanya i França passant per les comarques gironines, es troba aturat a l'alçada d'Hostalric. Ara fa uns mesos, Enagás, l'empresa promotora del projecte, va tramitar un requeriment d'inversió per a construir la part espanyola del projecte STEP, que és el tram transpirinenc del gasoducte. Sense l'autorització de la inversió per part de la CNMC, recorden els ecologistes, el projecte no seria viable. Per això, i davant la previsió que ha de prendre de forma imminent l'organisme estatal, els membres de la Plataforma s'hi han dirigit directament per intentar aturar-ho.

La Plataforma assenyala que, en un any, han recollit més d'un centenar d'adhesions d'entitats i particulars al seu manifest, i que més de deu ajuntaments, els consells comarcals de la Selva i el Pla de l'Estany i la Diputació de Girona han aprovat mocions en contra del MidCat. Segons argumenten, la infraestructura suposa «una greu ameança» al territori, és «climàticament insostenible», cara i «innecessària». De fet, al llarg del 2018 es van fer diverses mobilitzacions a les comarques gironines i arreu d'Europa per denunciar «la manca de transparència» i la forma en què s'està tramitant el projecte.

Per això, i malgrat que els activistes consideren que «no hi ha motius» perquè la CNMC aprovi el finançament del gasoducte, adverteixen que, en cas que finalment se li acabi donant el vistiplau, «el territori està més que preparat per fer-hi front i no es permetrà que tiri endavant; si cal, s'activarà la resposta directa contra la seva construcció».

De moment, el projecte es troba inclòs dins de l'agenda europea com un dels projectes estratègics d'interès comunitari, tal com va decidir fa gairebé un any la Comissió d'Indústria i Energia del Parlament Europeu.

La tramitació del gasoducte es va començar l'any 2007. El govern espanyol va executar un primer tram des de Martorell fins a Hostalric, i ara falta que acabi d'arribar fins fins a Figueres, per, a partir d'allà, encarar el tram transpirinenc. Segons el projecte, els municipis gironins afectats són Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots, Aiguaviva, Bescanó, Salt, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà del Terri, Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet de Puigventós.