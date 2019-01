Vilablareix aconsegueix amortitzar tot el deute que tenia pendent

L'Ajuntament de Vilablareix va informar fa uns dies a través d'un comunicat que durant aquest mes de gener ha realitzat el pagament anticipat de l'únic préstec contractat pel consistori que encara estava vigent a l'inici de l'exercici. Amb la devolució anticipada, per import de 88.424,11 euros, s'ha aconseguit amortitzar totalment el deute que tenia pendent. Segons s'indica en el comunicat, aquesta devolució anticipada se suma a les realitzades als exercicis 2017 i 2018, de 417.676,58 euros i 239.033,71 euros respectivament, provinents del romanent de tresoreria per despeses generals, continuant amb la política de reduir i, en aquest cas, extingir l'endeutament del consistori. A banda d'aquest repte assolit, en el ple ordinari d'aquest mes de gener que es va celebrar dijous passat, Vilablareix va aprovar una moció a favor de l'absolució dels polítics empresonats i un conveni de col·laboració amb el Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona per a la bonificació, distribució i recàrrega de títols de transport integrats.

L'Ajuntament de Vilablareix apunta que la previsió dels préstecs concertats era que finalitzessin entre el 2022 i el 2023, però, gràcies a la situació totalment sanejada de les arques municipals, s'han pogut anticipar els pagaments i destinar un total de 745.134,40 euros de la tresoreria municipal a la devolució del deute pendent. El consistori apunta que el deute vigent ha passat d'1.439.911,95 euros el 31 de desembre de 2015, fet que representava el 48,06% d'euros del total de recursos ordinaris, a zero euros a inicis del mes de gener de 2019. Segons l'alcalde de Vilablareix, David Mascort, aquesta decisió permet aconseguir un estalvi d'interessos i alliberar recursos del pressupost actual del 2019 i dels successius. Amb aquest fet, es podrà disposar de l'import previst d'interessos i amortització per incrementar l'import destinat a despeses d'altres partides que es considerin necessàries, siguin despeses corrents o d'inversions, millorant així els serveis que presta el consistori als ciutadans.



Punts destacats del ple

En la sessió ordinària del ple de dijous 17 de gener, l'Ajuntament de Vilablareix va aprovar una moció a favor de l'absolució dels polítics que es troben empresonats. En el document, es rebutja les peticions de presó que demana la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat als representats polítics i socials per haver permès el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Segons informa l'Ajuntament, en l'escrit «s'exigeix l'absolució de totes les persones acusades, es denuncia la manca de separació de poders a l'Estat espanyol i la manipulació de la realitat», entre altres qüestions. L'objectiu del consistori és traslladar aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Per altra banda, el conveni de col·laboració amb el Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona comporta un canvi en el funcionament de les targetes per a les persones majors de 70 anys, que hauran de demanar una targeta nova de 10 viatges que hauran de carregar a l'Ajuntament de Vilablareix. El consistori es farà càrrec del 100% de l'import de cada recàrrega que facin els usuaris. Aquest conveni tindrà una durada de 4 anys amb possibilitat de pròrroga.