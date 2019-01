Adif reprendrà les proves per fer que el TAV superi els 200 km per hora

El gestor ferroviari Adif té previst reprendre les proves per veure si pot incrementar la velocitat dels Trens d'Alta Velocitat (TAV) que passen per les comarques gironines, entre Barcelona i la frontera francesa, i que vagin a més de 200 quilòmetres per hora, que és la velocitat a la qual circulen des del gener del 2013.

Des de la posada en marxa de la línia entre la capital catalana i les comarques gironines, ara fa sis anys, els trens no superen aquesta velocitat perquè els tècnics ho desaconsellen, ja que no tenen clar què passaria quan es creuessin amb un tren de mercaderies, que també circulen per aquesta línia.

Ara Adif ha licitat un contracte per fer més proves en la línia Barcelona-Figueres, sobretot a l'interior dels túnels, i estudiar si a mig termini es pot incrementar la velocitat amb seguretat, segons informava ahir Ser Catalunya.

Els 131 quilòmetres del tram Barcelona-Girona-Frontera Francesa van costar més de 3.700 milions d'euros, ja que la línia està dissenyada perquè els trens vagin a més de 250 quilòmetres per hora. Però sis anys després de la seva inauguració, això encara no passa i els trens que hi circulen ho fan a la mateixa velocitat que en una línia convencional.

Des de l'any 2012, el gestor ferroviari ha fet diverses proves per comprovar si els trens de mercaderies es poden creuar amb seguretat amb un comboi de passatgers que circuli a més de 200 quilòmetres per hora, però els resultats no són concloents i ha de fer encara més tests, apunta l'emissora.

És per això que Adif acaba de licitar un contracte de mig milió d'euros per tornar a fer proves en la línia durant aquest any i el proper. Segons el plec de condicions de la licitació del contracte, citat per l'emissora, se simularà el creuament d'un tren de mercaderies amb un de passatgers que circuli a 210, 230 i 250 quilòmetres per hora.

Entrevistat ahir al programa Aquí amb Josep Cuní, el secretari d'Estat d'Infraestructures, Pedro Saura, va assegurar que el cas de la línia d'alta velocitat fins a la frontera francesa és un exemple «d'un dels grans problemes de les infraestructures espanyoles, una de les proves que cal la reorientació de la política d'infraestructures».

«Cal passar del paradigma de la inversió en infraestructures al paradigma de la inversió en mobilitat i, un dels problemes que ens trobem és que fem grans inversions però després ens enfrontem a problemes d'interoperabilitat, de diferents sistemes de seguretat, mitjans i amplades de via? Això s'ha de pensar abans de fer la inversió», va recalcar el responsable d'Infraestructures.

En el cas concret del TAV a Girona, va exposar, cal tirar endavant «microinversions necessàries perquè, si hem fet una inversió d'alta velocitat, que de vertitat sigui d'alta velocitat».

«Ens hem trobat una política d'infraestructures del segle passat, equivocada, que cal reorientar i, si es fan grans inversions, s'han de tenir grans prestacions, i a això ens dedicarem en el curt i mig termini», va apuntar el secretari d'Estat d'Infraestructures.