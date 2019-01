La beca del vi persegueix fomentar la investigació de les vinyes de l´Empordà

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen (DO) Empordà, la Càtedra del Vi i l'Oli de l'Empordà, la Universitat de Girona (UdG) i l'Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració d'altres entitats, han engegat enguany la primera edició de la beca Eduard Puig Vayreda, en honor a l'enòleg i exalcalde figuerenc, al voltant de la recerca i l'estudi de la vinya i el vi de l'Empordà. La presentació de la iniciativa es va realitzar el passat 21 de novembre a la Universitat de Girona i, a partir d'aleshores, es va obrir el termini per presentar els projectes de recerca, tant d'àmbit científic com humanístic, amb un únic requisit: «La coordenada vi, vinya i Empordà com a tema central del projecte», assenyala el president del Consell Regulador de la DO Empordà, Xavier Albertí. El premi, dotat amb 5.000 euros que s'entregaran de forma progressiva, s'adreça a persones, siguin estudiants o professionals, i a entitats sense ànim de lucre que vulguin presentar un treball inèdit relacionat amb el món vitivinícola.

A banda de les entitats organitzadores, la beca també ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), l'Institut d'Estudis Empordanesos, la Venerable Confraria de la Bóta de Sant Ferriol i la Diputació de Girona, comptant també amb el patrocini dels cellers La Vinyeta i Perelada, i el suport dels cellers Pere Guardiola, Cooperativa d'Espolla i Vinyes dels Aspres. Segons Xavier Albertí, la beca neix amb «la filosofia de mirar de conèixer millor tot el que té a veure amb el món de la vinya i el vi de l'Empordà i fomentar que s'investiguin alguns dels seus camps, que són molt extensos». També emfatitza que la iniciativa es pot abordar «des de la branca de ciències, per exemple, fent un estudi sobre les varietats de vinya autòctones de l'Empordà, o des d'una branca més aviat humanística, per exemple, estudiant les parets de pedra seca típiques de les vinyes, tot fent un inventari de les parets que tenim en el territori».



Bases per als candidats

Els candidats que vulguin optar a la beca hauran de trametre al Consell Regulador de la DO Empordà tota la documentació requerida a les bases sobre el projecte a dins de tres sobres diferents. En un dels sobres ha de figurar la memòria del projecte de recerca amb una extensió màxima de 1.000 paraules indicant un seguit de paràmetres, com ara el títol del treball, els objectius i la metodologia, entre d'altres. En el segon sobre, s'haurà de col·locar el Currículum sense indicar les dades personals de l'autor, autors o entitat, sinó tan sols la seva descripció. En el tercer sobre hi hauran de constar les dades personals de l'autor o autors. «Ens basarem en la memòria i el Currículum i, en funció d'això, el jurat valorarà el projecte més interessant. A més a més, qualsevol persona de l'àmbit universitari pot aprofitar-ho per a un Treball de Fi de Grau, sempre que sigui un treball inèdit», apunta Albertí, informant que «hem procurat fer difusió a través de les xarxes socials, sobretot posant l'èmfasi en l'àmbit de la UdG, sense posar límits d'edat ni de formació». Segons les instruccions, l'atorgament de la beca es farà públic el 8 de març i el treball guanyador haurà d'estar finalitzat abans del setembre de 2020. Pel que fa al finançament, s'entregarà una primera part en un estat avançat de la investigació, i la resta un cop es completi el treball.