Cassà de la Selva posa en marxa la quarta edició dels pressupostos participatius

Els cassanencs i cassanenques podran decidir un any més el destí de 60.000 euros del pressupost municipal a través dels pressupostos participatius. Aquest és el quart any consecutiu d'aquest procés de participació ciutadana.

El tret de sortida serà la presentació pública que tindrà lloc el proper 6 de març, a les 8 del vesrpe a la sala La Coma. El procés combinarà mètodes de participació presencials i en línia, com en les anterior edicions (a través de la pàgina web o omplint una butlleta i dipositant-la a les urnes situades a diferents punts del municipi).

Les condicions de les propostes són que han de ser inversions d'interès públic, donar resposta a una necessitat concreta, ser de competència municipal, ser tècnicament i econòmicament viables, respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats, no ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius i no superar els 60.000 euros. Per exemple, la creació, reforma o millora d'equipaments de titularitat municipal, la millora d'espais públics o l'adquisició de mobiliari urbà.

Els pressupostos participatius de Cassà de la Selva es van iniciar l'any 2016, amb l'objectiu de fomentar i promocionar la participació ciutadana i implicar la població en la gestió de la política municipal. L'any 2018 va participar-hi el 10 per cent de la població, la qual cosa converteix Cassà en un dels municipis de Catalunya que obtenen un dels percentatges de participació més elevats». Un altre aspecte positiu és la implicació de molts joves i entitats que han participat als tallers per prioritzar propostes».

Les propostes guanyadores de l'any 2018 van ser la nova sonorització del camp de futbol, ja executada, i la renovació de la il·luminació del camp de futbol, actualment en licitació, la qual s'executarà els propers mesos.