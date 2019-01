Els centres de treball valoren dijous l'impacte de la pujada del salari mínim

Les entitats que gestionen Centres Especials de Treball (CET), empreses que contracten persones amb discapacitat intel·lectual i física, veuen amb preocupació com s'acosta el pagament de les primeres nòmines amb l'augment del salari mínim interprofessional, però amb les mateixes ajudes de l'administració. El col·lectiu reclama la intervenció de la Generalitat i la celeritat de l'Estat perquè aprovi l'augment de les subvencions, obligatòries per llei, ja que no disposen de prou recursos per assumir una puja que, d'altra banda, consideren positiva.

Per analitzar la situació, la Federació de centres de treball especial de Catalunya (Fecetc) ha convocat una assemblea general extraordinària per dijous. A Girona, la Fundació Drissa, per exemple, manté destacat al seu web un text on expressa la seva preocupació per «les dificultats dels CET» a l'hora d'afrontar aquest augment. La Taula d'entitats del tercer sector social també es fa ressò de la inquietud del col·lectiu per la manca de finançament públic que reben i reprodueix un comunicat de la Federació Ecom, on afirma que «les entitats no estem en situació de poder suportar més pressió financera».