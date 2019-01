Consum tramita més de 300 reclamacions a companyies aèries en tres anys a Girona

La Generalitat ha tramitat més de 300 reclamacions a companyies aèries a les comarques gironines en els darrers tres anys. En total, en aquest temps, els passatgers gironins han interposat 323 reclamacions a aerolíninies davant l'Agència Catalana de Consum, una xifra que puja fins a les 3.000 si es tenen en compte les relamacions que ha rebut l'agència a tot Catalunya.

En els darrers tres anys, la Generalitat ha sancionat onze companyies àeries amb més de 530.000 euros durant els darrers tres anys. Aquestes multes deriven de les reclamacions que els passatgers interposen davant l'Agència Catalana del Consum després de fer-ho davant les aerolínies i no rebre resposta en el termini d'un mes. A part de gestionar totes les que els entren dels particulars (en aquest mateix període són 3.817) Consum també mira si s'ha incomplert la normativa i, aleshores, és quan la Generalitat multa la companyia.

La directora de l'Agència Catalana de Consum, Elisabeth Abad, va subratllar ahir a Girona que les sancions a les companyies demostren que el Govern «actua» i «està a sobre» d'aquelles aerolínies que no respecten els drets dels passatgers. En els darrers tres anys, la Generalitat ha multat fins a onze companyies per aquests motius i els imports de les sancions sumen 533.040 euros.

Per volum de multes, les companyies que encapçalen aquest rànquing són Vueling (307.740 euros), Ryanair (46.000 euros), American Airlines (37.600 euros) i EasyJet (37.200 euros).

La resta de companyies sancionades són Air Europa, Iberia, Aerolíneas Argentinas, Delta Airline, Lufthansa, Monarch Airlines Limited, Turkish Airlines i Wizz Air Hungary.

Segons va concretar Abad, els motius principals de les sancions són dur a terme pràctiques abusives, incomplir les obligacions d'atenció als consumidors o negar-se i resistir-se a subministrar dades. Totes aquestes multes deriven de les denúncies que els passatgers afectats interposen davant l'Agència. Durant aquests tres darrers anys, Consum n'ha rebut 3.817.

Les reclamacions arriben a oïdes de Consum després que els mateixos passatgers ja les hagin portat davant les companyies, i les aerolínies les hagin rebutjat o bé no les hagin respost en el termini d'un mes. Cada cop que rep una denúncia d'un particular, Consum les tracta cas per cas, i en paral·lel també mira si la companyia ha incomplert la normativa. En cas que sigui així, és quan se la sanciona per la via administrativa.

Abad va voler posar de relleu que, a l'hora de resoldre-les, la mediació ha permès que les parts arribessin a un acord en 1.304 dels casos. Tot i això, també hi ha companyies que s'oposen a aquest arbitratge.»Ryanair, de moment, no l'accepta», va precisar Abad.

Pel que fa a la resta de reclamacions, o bé encara s'estan tramitant (290) o bé han seguit altres vies. N'hi ha que s'han rebutjat (993), d'altres que s'han enviat a d'altres organismes (534) i un darrer grup que s'han inadmès (47) o bé arxivat (549).

Si es mira quines són les companyies que acumulen més denúncies davant Consum, novament Vueling encapçala el rànquing (1.579). La segueixen Ryanair (1.084), Iberia (159) i Norwegian (91).

A l'hora d'aplicar les multes, la Generalitat també sanciona de manera addicional aquelles companyies aèries que acumulin més de 100 reclamacions. Segons recull el Codi de Consum, aquesta taxa s'aplica des del 2015 a aquelles empreses de serveis bàsics i essencials -com és el cas del transport aeri- per forçar-les a ser més ràpides a l'hora de resoldre les reclamacions.

En el cas de les aerolínies, Vueling i Ryanair acumulen un import de 41.080 euros entre els anys 2015 i 2016.