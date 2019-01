Discussió pel preu de l'aigua i el paper del Consorci de la Costa Brava

El diputat de la CUP Lluc Salellas va preguntar al president de la Diputació, Miquel Noguer (PDeCAT), per la informació feta pública per la plataforma Aigua és Vida segons la qual hi ha sis pobles del Gironès que paguen l'aigua molt més cara que Girona, Salt i Sarrià, i va retreure al govern el paper del Consorci de la Costa Brava. Noguer, però, va recordar que tots els preus del consorci estan aprovats per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i que ell no ha rebut cap queixa d'alcaldes per aquesta qüestió, tot i que si en rebés, va garantir, hi intervindria.