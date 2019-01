Espanya i França tomben el projecte d´interconnexió de gas MidCat

Els reguladors energètics i de la competència de França i Espanya han tombat el projecte d'interconnexió de gas MidCat en considerar que «fracassa a l'hora de complir amb les necessitats de mercat i manca de maduresa suficient». En la seva decisió respecte a la petició d'inversió d'Enagás i Teréga, els reguladors constaten que el mercat no ha mostrat «interès comercial» per aquesta proposta d'interconnexió i que els costos previstos són «alts en comparació amb els estàndards europeus». A més, asseguren que «els preus del gas per als consumidors ibèrics serien menys competitius». «L'anàlisi cost-benefici del projecte no mostra clarament que els seus beneficis superen els seus costos en els escenaris més creïbles», diu l'informe conjunt dels reguladors.

L'interconector Midi-Catalunya, més conegut com a MidCat, és un projecte d'interconnexió gasística entre Espanya i França impulsat per l'empresa espanyola Enagás i la francesa Teréga, i valorat en més de 3.000 milions d'euros. Enagás estava a l'espera de la decisió dels reguladors per tirar endavant el projecte.

El pla contemplava la construcció d'un nou gasoducte de 227 quilòmetres anomenat STEP (South Transit East Pyrenees, en les seves sigles en anglès) que connectés els dos estats a través de Catalunya. En concret, el conducte aniria des d'Hostalric fins a Barbaira, passant per Figueres i el Pertús.

Segons Enagás, la primera fase del projecte MidCat hagués tingut un cost aproximat de 442 milions d'euros i estaria operativa el 2022. La del MidCat hagués estat la tercera interconnexió gasística d'Espanya amb França, ja que actualment ja n'hi ha dues a través d'Irún i Larrau.



Via d'accés a fons europeus

En un moment en què la Unió Europea busca vies alternatives al gas rus, principal proveïdor del bloc, al 2015 i sota la «Declaració de Madrid» - signada per Juncker, Rajoy, Hollande i Passos Coelho, l'STEP va entrar a la llista dels anomenats projectes d'interès comú de la Comissió Europea, una llista que permet accedir de forma prioritària a subvencions públiques europees.

Per la seva banda, la plataforma ciutadana en resposta al MidCat va celebrar que els reguladors energètics i de la competència de França i Espanya hagin tombat el projecte d'interconnexió de gas i ho va qualificar de «victòria». La seva portaveu, Càrol Coll, va admetre que la negativa no significa un «no definitiu» perquè els promotors, Enagás i Teréga, podrien buscar altres vies de finançament o «justificar millor els costos-beneficis», però creu que això pot tardar «molts anys». «Mentre això no passi el projecte no es podrà construir i com que és una infraestructura caduca, entenem que no serà viable», va afegir.

«És una victòria bastant important». Això és el que va assegurar Coll després de conèixer la negativa dels reguladors energètics al projecte d'interconnexió de gas. Coll va celebrar la decisió i va dir que «dona pes» als arguments que durant els últims anys han defensat els opositors, tot i admetre que aquest no és un «no definitiu».

«Els promotors poden buscar altres inversors i nous arguments que expliquin millor els costos i beneficis del projecte però mentrestant poden passar molts anys i no es podrà construir», va dir. En aquest sentit, va dir que es tracta d'una «infraestructura caduca» perquè el gas és un combustible fòssil que s'atribueix al canvi climàtic i que caldria molta demanda per justificar una inversió d'aquesta magnitud.