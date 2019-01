Comença a nevar al Ripollès i a la Cerdanya

L'ambient fred s'ha instal·lat a les comarques gironines. Si bé la matinada no ha estat com la d'ahir, els registres mínims oscil·len sobretot entre els 0 i tres graus en molts punts fora del Pirineu.



La situació de ple hivern vindrà acompanyada de nevades. La cota se situarà al voltant dels 600 metres però el Meteocat avui informa que pot baixar fins als 400 a punts de l'Alt Empordà.



Pels volts de les nou del matí ja ha començat a nevar al Ripollès i també en punts de la Cerdanya.



A la capital del Ripollès, la neu és fina i ja comença a agafar els carrers.



El Meteocat també ha informat de la primera caiguda de volves en punts del Ripollès





Neva feblement a punts de l'interior. Segons observadors meteorològics ha nevat o neva a: Vic, Ripoll, Monistrol de Montserrat, Solsona, Pujalt, entre altres. #Meteocat pic.twitter.com/9U72xeCjeA — Meteocat (@meteocat) 23 de gener de 2019

Bon dia, Tª mínima a Puigcerdà: -3.9ºC, dades completes: https://t.co/IRqI1dDU86 Imatge des de la Webcam del campanar a les 8.15 h pic.twitter.com/nqpUMsdc8h — Jordi Queralt (@meteopuigcerda) 23 de gener de 2019

Puigcerdà: -4,1 graus

Das: -5.9 graus

Meranges: -8,6 graus

Alp: -10,9 graus

Setcases - Ulldeter: -8,3 graus

Queralbs: -6,2

Fornells de la Selva: -2,1 graus

Olot: -2,4 graus

Girona: 0 graus

Cassà de la Selva: -1,4 graus

Banyoles: 1

Vilobí d'Onyar: -2,3 graus

Cruïlles: 0,5 graus

Castell-Platja d'Aro: 1,7 graus

A Ribes de Freser, com informa l'observador local, la neu comença a fer acte de presència:I a Puigcerdà, la imatge avui és de postal, com mostre el meteoròleg local. Aquí ja hi va nevar a inicis de setmana:La matinada de dimarts va ser la més freda de tot l'hivern amb mínimes per sota dels -12 graus com va succeir a Das. I és que al Pirineu està previst que nevi a totes les cotes i que sigui abundant sobretot a la Cerdanya i el Ripollès. Per aquest motiu, Protecció Civil va posar ahir enper la previsió de nevades intenses en aquestes zones.Lesmés destacades d'avui s'han donat en punts de comarques de muntanya:En zonesperò els registres s'han mantingut també baixos, igual que arran de costa, en el cas del Baix Empordà:Davant de la situació de nevades prevista per avui en punts de muntanya, Protecció Civil recomanaen els desplaçaments a les zones afectades per la neu, especialment a les carreteres secundàries, i consultar l'estat les carreteres abans d'iniciar qualsevol trajecte. A banda de la neu, també hi haurà fort vent de component nord sobretot al Pirineu,Per aquest motiu, Protecció Civil té en prealerta del pla VENTCATLa previsió és quePer a les pròximes hores aquest és el temps que es preveu: