Olot finalitza les actuacions del pressupost participat de l'any passat

L'Ajuntament d'Olot ha fet públic que, en els últims dies, s'acaben o ja s'han acabat les actuacions compromeses en el pressupost participat del 2018. És la primera previsió de comptes feta sobre la base de propostes consensuades i votades pels veïns.

Es tracta d'actuacions valorades en 100.000 euros que van ser proposades pels veïns dels barris de Sant Roc, Pequín, Bonavista, Sant Cristòfor i les Fonts, i Batet. Es tracta d'unes 8.000 persones.

El circuit natural Moixina-Pla de Llacs va ser la proposta més votada dels primers pressupostos participatius d'Olot. Amb 269 vots, les veïnes i veïns que van votar el passat mes de maig van escollir en primera opció aquesta iniciativa.

Ja s'ha rehabilitat l'itinerari comprès entre Can Fumarola i el camí del Triai i s'està a l'espera d'instal·lar diferents elements de mobiliari urbà i un tòtem indicador dels punts singulars d'aquest espai en un balcó mirador que s'ubicarà entre el mas La Fàbrega i el mas Lledoner.

La segona proposta més votada van ser les jornades de la dona. S'han fet un total de tres trobades: al barri de Bonavista sobre sexualitat, a Sant Roc-Pequín va tenir com a tema les dones i els rols i a Sant Cristòfor i les Fonts es va centrar en històries de vida. En total, van tenir una assistència d'una vuitantena de persones. Les participants han demanat que tingui continuïtat.

La mobilitat sostenible va ser el tercer projecte més votat. Ja s'ha aprovat el projecte per recuperar el camí de Can Serra i facilitar la mobilitat amb bicicleta per aquest sector de Bonavista. El que també ja s'ha pogut realitzar a finals de 2018 és l'actuació al parc del carrer Gòdua. En aquesta zona de Bonavista s'han substituït els arbres en mal estat i se n'han plantat de nous.

La faràndula del barri de Sant Roc té 4 figures més. Es tracta de quatre vedells que acompanyaran les figures actuals del barri (la vaca Simforosa i el toro Ramon).