Quatre denúncies al dia per violència masclista el 2018

Les comarques gironines van registrar durant l'any passat 1.504 denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella i es van atendre 1.558 víctimes. La comissió institucional de seguiment de protocols contra la violència domèstica a les comarques gironines s'ha reunit aquest dimecres per fer balanç de les actuacions del 2018 i també de les realitzades durant el 2017 perquè l'ens no es va poder reunir per la destitució de l'anterior delegat del Govern, Eudald Casadesús, en aplicació de l'article 155.

A la trobada, s'ha posat sobre la taula l'actualització del protocol d'actuació en casos de violència per adaptar-lo als canvis legislatius i també les accions realitzades pels diferents grups de treball que la integren (persones grans, mutilació genital femenina i matrimonis forçats).