Riudaura preveu acabar amb les males olors del riu abans del 2021

Les males olors i els mosquits provinents de la riera són motiu de dècades de queixes dels veïns de Riudaura. Les molèsties s'hauran acabat quan la depuradora estigui acabada i el compromís del Pla de Gestió de Conques de la Generalitat preveu tenir-la feta abans del 2021. La depuradora està valorada en més de 500.000 euros finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua i serà una de les inversions públiques més importants que mai s'hagin fet a la localitat. Ara, la depuració de les aigües brutes de Riudaura es fa a la depuradora d'Olot.

L'alcalde de Riudaura, David Jané (Junts fem Riudaura), ha explicat que el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, fa pocs dies, va acabar la redacció del projecte de la depuradora. El projecte està valorat en uns 30.000 euros i, segons Jané, és finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua.

A més de tenir el projecte, l'Ajuntament compta amb uns terrenys situats a la sortida del nucli urbà per ubicar l'equipament i amb el Pla d'Ordenació Urbanística adequat a la depuradora.

«Tenir-ho tot preparat ens estalviarà molt de temps administratiu», ha explicat l'alcalde. Jané ha apuntat que no es presentarà a les pròximes eleccions municipals. «No hem de pensar en les eleccions i així jo i els companys ens podem centrar més a complir els compromisos abans d'acabar el mandat», ha explicat.

Jané ha avançat que en dies venidors donarà novetats sobre altres temes clau per a la localitat.



Les aigües brutes al riu

Riudaura és una de les poques localitats que queden amb un sanejament del nucli urbà que va a parar a la riera que passa arran de les cases. La riera neix al coll de Canes. Es tracta d'una muntanya situada a uns 1.200 metres d'altura que queda a uns 4 quilòmetres de Vallfogona del Ripollès. És una zona rica en boscos de pi negre i amb grans prats. Entre els pins hi ha les deus que comencen la riera que baixa de la muntanya fins entrar al terme municipal de Riudaura.

Sortida de la muntanya, la riera té l'aigua neta i forma un seguit de gorgs que són aprofitats pels banyistes a l'estiu. També acull espècies vegetals i animals en perill. Per exemple, hi ha una reserva de crancs autòctons que és clau per a la recuperació de l'espècie.

El problema és quan la riera passa pel costat de les cases i rep el sanejament d'uns 500 habitants. Després, amb l'aigua ja bruta passa entre l'hospital d'Olot i el barri de l'Hostal del Sol i voreja el nucli urbà d'Olot, sense entrar-hi mai en contacte. Continua en direcció a la Canya pel costat de la carretera de les Feixes. Abans d'arribar a la Canya, les aigües de la riera són netejades a la depuradora d'Olot. La riera continua fins a Llocalou, on rep les aigües de la riera de Bianya. Continua pel terme de Sant Joan les Fonts vorejada per prats i per colades de basalt i es barreja amb les aigües del Fluvià a Sant Joan les Fonts. L'aiguabarreig té lloc a sota d'un meandre elevat que sosté l'església romànica de Sant Joan les Fonts.