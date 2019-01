Robert Mundet repeteix com a alcaldable amb la llista de Junts per Cassà

Robert Mundet repeteix com a candidat a l'alcaldia de Cassà de la Selva, ara amb la marca Junts per Cassà. El cap de llista es va presentar dilluns, en un acte on va defensar la gestió del seu grup com a «única oposició» a l'Ajuntament, que va definir com a «propositiva i amb ganes de col·laborar pel poble». Mundet va defensar una manera diferent de fer al consistori, ara governat per ERC, i va recordar la poca diferència de vots pels quals va perdre les últimes eleccions. També va detallar algunes de les «polítiques innovadores» que voldria promoure, «com un projecte 'eco-Cassà', relacionat amb la neteja, les escombraries i el reciclatge».