Les temperatures baixen en picat en la matinada més freda de tot l'hivern

Les comarques gironines van viure ahir la matinada més freda de tot el que portem d'hivern. Amb glaçades generalitzades arreu de la demarcació i un ambient gèlid, els termòmetres es van desplomar deixant valors per sota dels zero graus a la majoria dels seus municipis, amb una mínima destacable a Das, on el mercuri va baixar fins als 12,8 graus negatius.

Totes les mínimes registrades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) van descendir per sota dels zero graus, amb valors notables a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès. Un exemple són els -10,8 graus de Setcases, els -9,8 graus de Meranges o els -9,5 de Puigcerdà. En altres punts de la Garrotxa, com la Vall d'en Bas o bé Olot, aquestes es van situar per sota dels -6 graus.

A la Selva i el Gironès la majoria de temperatures mínimes de les diferents poblacions van oscil·lar entre els -4 i els -1 graus com per exemple a Vilobí d'Onyar (-4,8ºC), Anglès (-4,6ºC), Girona (-4,4º), Cassà de la Selva (-3,5ºC) o Fogars de la Selva (1,9ºC). En el cas de l'Alt Empordà -la comarca on el dia abans més altes havien estat- les mínimes van viure un descens important situant-se la majoria de casos entre -1 i -3 graus, a excepció de Portbou, l'única mínima positiva de tota la demarcació de Girona.



Possible arribada de neu

Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya també té previst que durant el dia d'avui a les comarques gironines hi pugui haver nevades. En aquest sentit, si les precipitacions es materialitzen seran febles i la cota se situarà al voltant dels 600 metres i puntualment per sota. Per tant, es podria veure neu en zones de l'Empordà, la Garrotxa, la Selva o el Gironès que fa temps que no s'emblanquinen. Cal dir, però, que al Pirineu s'espera que nevi a totes les cotes i, de fet, a principis de setmana diverses poblacions de la Cerdanya van quedar ben blanques, entre elles la capital: Puigcerdà.

Arran d'aquesta predicció, des de Protecció Civil de la Generalitat es va activar ahir l'alerta del pla Neucat. Segons l'SMC, no es preveu una nevada ni extensa ni abundant fora del Pirineu, però caldrà seguir-ne l'evolució donat que es poden produir precipitacions fora de les zones més habituals a cotes relativament baixes. En tot l'episodi i per sobre dels 1.500 metres es podran acumular més de 50 cm de neu nova. A més, hi ha possibilitat que es produeixi el fenomen del torb a causa del vent.

De fet, a banda de la neu, de cara a la jornada d'avui també es preveu fort vent de component nord a les comarques del Pirineu, per la qual cosa Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ventcat. El vent ha de començar de matinada a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, i intensificar-se a partir del migdia al Pirineu Occidental i Oriental. Fora d'aquestes zones, també pot ser fort, amb ratxes de més de 90 quilòmetres per hora a les comarques de la Catalunya Central, Girona i prelitoral de Barcelona a les cotes més elevades.

Per tot això, Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. També cal extremar la precaució en les activitats a l'aire lliure, sobretot pel que fa a l'alta muntanya.