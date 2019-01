El 6% dels pacients catalans en llista d´espera està fora del termini establert

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va assegurar ahir al Parlament que el 94,1% dels pacients en llista d'espera a Catalunya per cirurgia, proves i visites d'especialista està dins del termini establert, per la qual cosa el 5,9% espera més temps del que està estipulat.

Ho va dir en la sessió de control del ple del Parlament, on es va reincorporar ahir després del seu permís per maternitat, després que el diputat del PP Santi Rodríguez li preguntés per la seva valoració de les dades de les llistes d'espera el 2018.

Vergés no va detallar quantes persones estan en llista d'espera, i el Departament no va voler donar dades, en ser consultat per l'agència Europa Press.

La consellera va expressar la voluntat del Govern català de treballar per millorar les llistes d'espera i va reivindicar que han augmentat les intervencions quirúrgiques en un 3,2%.

També va destacar que no es poden comparar les dades de llistes d'espera a Catalunya amb la resta de comunitats de l'Estat perquè afirma que la Generalitat prioritza «criteris d'inclusió».

Així, va explicar que una de les prioritats de la Conselleria és un decret llei per garantir l'accessibilitat a l'atenció sanitària «en igualtat i en equitat d'accés» de manera que no només es contemplin criteris clínics, sinó també criteris socials.

En aquest sentit, Vergés va preguntar al PP si comparteixen aquests criteris d'accessibilitat «atès que voten que no al dret universal a la salut».

«De quina llista d'espera els parla a les persones que vol deixar a les portes dels CAPs i hospitals, i a les quals no els permet l'atenció sanitària?», va retreure, després que Rodríguez alertés que, segons ell, les llistes d'espera han augmentat en 170.000 persones respecte a l'any anterior, i han arribat a les 715.000.



Sense vacunar per la grip

La consellera de Salut també va exposar que gairebé tres de cada quatre -el 72,7%- dels ingressos per grip als hospitals catalans són de persones que no s'han vacunat i va indicar que el 54% dels més grans de 64 anys tampoc ho han fet. A la llum d'aquestes dades, va insistir en la necessitat de la prevenció, sobretot pel que fa «als col·lectius més vulnerables», que són persones més grans de 59 anys, dones embarassades i malalts crònics.

Quatre de les deu preguntes de la sessió de control als consellers s'han dirigit a Vergés, que, en el cas de la grip -que és des de la setmana passada epidèmica-, va reivindicar que el seu Departament ha destinat 3,28 milions a l'atenció primària «per reforçar les visites espontànies i l'atenció domiciliària». Així, el Departament ha destinat 20 milions d'euros per reforçar l'atenció sanitària davant dels pics hivernals, dels quals més de tres es destinen per primera vegada als ambbulatoris.

Una actuació segons el parer de l'oposició insuficient, com van explicitar en les seves intervencions els diputats Jorge Soler (Cs), Assumpta Escarp (PSC) i Santi Rodríguez (PPC).

Assumpta Escarp va criticar la labor de prevenció portada a terme pel Govern i va lamentar que un any més les urgències estiguin «col·lapsades», hi hagi «insuficiència de recursos» i les conseqüències les paguin els professionals sanitaris amb el seu «sobreesforç».

Soler, de la seva banda, va retreure a l'executiu les seves «promeses incomplertes» i va dir que la «realitat és tossuda» malgrat el que pugui dir Vergés, com ho demostra que el sindicat Metges de Catalunya hagi convocat una vaga de facultatius de la sanitat concertada entre els dies 18 i 22 de febrer.

Rodríguez va valorar «l'esforç» de la conselleria per tractar els problemes dels professionals sanitaris, encara que va considerar que han estat «insuficients» perquè els serveis continuen «tensionats».