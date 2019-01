Bramon anuncia el compromís d´Adif per assumir part de la reurbanització de la plaça Espanya

El subdelegat de l'Estat a Girona, Albert Bramon, ha anunciat el compromís d'Adif per assumir part de la reurbanització de la plaça Espanya. "Les negociacions amb l'Ajuntament hi seran, però hi ha la voluntat manifesta d'Adif de posar de la seva part per tancar aquest tema", ha subratllat el subdelegat. Albert Bramon entén que les converses amb el consistori "no seran un plis-plas", perquè caldrà veure qui assumeix què i, a més, part de l'espai –allà on es vol aixecar l'hotel- és de propietat privada. Precisament, el subdelegat es vol reunir la setmana vinent amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, per tractar les reposicions pendents del TAV a la ciutat. La Subdelegació encara no ha enviat la petició al consistori, però Bramon diu que, per part seva, la data ja s'ha fixat.

A finals d'any, l'Ajuntament de Girona va enviar a Foment la proposta que fa la ciutat per reformar la plaça Espanya. Part de l'espai va acollir l'estació provisional d'autobusos i aquesta és una de les reposicions que encara queden pendents per les obres del TAV. Es calcula que les obres tindran un cost superior als 2 milions d'euros.

Ja aleshores, l'alcaldessa Marta Madrenas va reclamar la implicació d'Adif, insistint que correspon al Ministeri executar les obres. I ara, després de setmanes de silenci, el consistori ja ha rebut una primera resposta per part de l'Estat. Qui l'ha donada ha estat el subdelegat a Girona, Albert Bramon, que ja va anunciar que s'erigia com a interlocutor directe amb l'Ajuntament.

"Les negociacions hi seran, però hi ha la voluntat manifesta d'Adif de posar de la seva part per tancar aquest tema", ha dit el subdelegat, en referència a la plaça Espanya. Bramon sí que ha admès, però, que la negociació serà "complicada", perquè caldrà veure qui assumeix què i, a més d'allò que correspongui a l'Ajuntament, part de l'espai –allà on s'aixecarà l'hotel- és de propietat privada.



Reunió la setmana vinent

De moment, però, encara no hi ha hagut cap reunió directa entre el subdelegat i l'Ajuntament per tractar les reposicions pendents del TAV a la ciutat (tot i que el regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, ho va demanar per carta de manera reiterada). Unes reposicions que, a més de plaça Espanya, també inclouen la part de plaça Europa que queda a tocar de la sortida de l'estació soterrada d'autobusos (just al final del parc Central).

Avui, però, Bramon ha avançat que vol reunir-se la setmana vinent amb l'alcaldessa de Girona per tractar aquestes obres pendents. "Allò més important és que, a partir del moment en què vaig dir que em faria interlocutor, hem anat treballant, tenint converses amb Adif, amb els tècnics i amb els veïns", ha dit el subdelegat.

"I hem tingut la immensa sort que han respost positivament i ara el que farem serà trobar-nos amb l'Ajuntament i intentar trobar una solució", ha afegit Bramon. El subdelegat ha revelat que, de fet, vol que aquesta reunió per tractar les reposicions pendents del TAV se celebri ja la setmana vinent. "La data ja la tinc al cap, però no li hem dit encara a l'Ajuntament", ha explicat.



Una "aclucada d'ullet"

El subdelegat ha defensat aquest dijous que el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2019 "anirà en benefici" de la ciutat de Girona. De fet, ha dit que els comptes són "una aclucada d'ullet" a la ciutat perquè fan "mencions clares" tant a les obres pendents de plaça Europa com al futur Arxiu Històric.

"Marquen tendència i suposen una clara al·lusió a què la ciutat vegi compensats aquests dèficits", ha dit el subdelegat. Pel què fa al futur arxiu, Bramon ha dit que la Subdelegació ha estat treballant amb la Direcció General de Belles Arts i ha anunciat també el "compromís" que es faci "efectiu" el conveni de cessió de terrenys que permetrà engegar les obres.