Els ecologistes creuen que la victòria del MidCat pot parar altres projectes

Els ecologistes confien que la «victòria» aconseguida amb l'aturada del gasoducte MidCat per part dels reguladors espanyol i francès pot obrir la porta a aturar també la norantena de projectes gasístics que s'estan tramitant a tot Europa. En una roda de premsa conjunta entre el col·lectiu francès i el català d'oposició al projecte, els ecologistes s'han mostrat molt satisfets que s'hagi aturat el gasoducte i han denunciat «l'opacitat» informativa durant tot el procés. Tot i això, alerten que encara hi ha opcions que es pugui reactivar més endavant, ja que Portugal podria mostrar-s'hi interessat i les empreses impulsores, Enagás i Teréga, també podrien presentar l'informe de costos i beneficis que els reclamen els reguladors.

Però la portaveu de la plataforma Resposta al MidCat, Carol Coll, assenyala que veuen poc probable que, si el projecte no és viable ara, ho sigui d'aquí a un parell d'anys. Per això, consideren que es tracta d'una «victòria clara» que arriba després de decepcions com la MAT, però alerten que encara queda molt per lluitar respecte altres projectes, com per exemple el fracking.

Claude Bascompte, membre de la plataforma francesa contra el gasoducte, va assegurar que s'alegren «molt» que finalment no s'hagi pogut tirar endavant el projecte, ja que tenia «moltes conseqüències a nivell ambiental i econòmic, ja que no era eficient ni eficaç». Per això, va considerar que aquesta victòria és «encoratjadora» i que pot servir per aturar altres projectes gasístics arreu d'Europa.

Per la seva banda, Coll va recordar que el projecte es va començar a tramitar el 2008 i que va quedar aturat el 2012 a Hostalric, i que el territori es va començar a mobilitzar contra la infraestructura ara fa dos anys. Segons va recordar, el projecte es va acabar dividint en dos: per una banda, el MidCat, i per l'altra, el tram transfronterer, que havia de permetre la connexió amb França. Més endavant, la Comissió Europea el va incorporar a la llista de projectes d'interès comunitari -juntament amb un centenar de projectes gasístics més- i que va ser llavors quan les dues empreses implicades, Enagás i Teréga, van presentar el projecte de finançament als seus respectius reguladors, que l'han acabat tombant. Coll va denunciar la falta d'informació amb què s'han trobat durant el desenvolupament del projecte, i va lamentar que no es convoqués a les entitats per demanar-los la seva opinió, sinó que van ser ells mateixos qui van demanar poder expressar-la. Finalment, dilluns es van reunir amb l'organisme regulador espanyol, que els va exposar els seus arguments -tècnics i econòmics, no ambientals- per aturar el projecte. Tot i això, va advertir que en ser un projecte d'interès comunitari Portugal hi podria estar interessat, i que si el seu ens regulador li donés el vistiplau la decisió passaria a un òrgan europeu.