Fira de consum estratègic a Sant Julià

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis va acollir ahir la presentació oficial i oberta a tota la ciutadania de la Fira de consum estratègic que se celebrarà al municipi el proper 23 de febrer «amb la finalitat d'apropar als veïns i gent interessada un ampli ventall de productes de proximitat que no depenguin directament de l'Ibex 35, com ara bancs, companyies d'energia o de telefonia, entre altres», destaca l'alcalde Marc Puigtió. El batlle es mostra molt agraït per l'ajuda que li estan oferint els veïns a l'hora d'organitzar la fira.

Paral·lelament i com a pas previ a l'esdeveniment, cada divendres fins a arribar al dissabte 23 de febrer, el consistori ha organitzat unes xerrades sota el títol de «Jornades de consum estratègic, cap a noves sobiranies» al centre cívic del poble. Puigtió ressalta que «estem rebent trucades d'altres pobles als quals també els agradaria fer una fira com aquesta», que afirmen que estan interessats a visitar-la.