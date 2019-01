El fort vent deixa una ratxa de 140 km/hora a Portbou i onades de 8 metres a la costa

El vent es manté intens a les comarques gironines. Sobretot a zones altes del Pirineu i l'Empordà.



Està bufant de valent des de la matinada i a Portbou s'ha registrat una ratxa de més de 140 quilòmetres per hora. I a l'altre extrem de la demarcació, a Ulldeter, la ratxa més alta ha superat els 105 quilòmetres.



A causa d'aquest vent, el 112 ha rebut fins a 9 trucades procedents de l'Alt Empordà, cinc d'ells de Sant Mori. Aquí els Bombers han hagut d'actuar de matinada perquè a la GI-622 h caigut un arbre a la calçada de la GI-622. En total, fins a les nou del matí, el cos de salvament ha hagut de fer quatre actuacions relacionades amb el temporal. Centrades sobretot en retirada d'arbres. Aquestes s'han fet a Llers, Olot i Palamós.



Amb aquest fort vent que està bufant sobretot en àrees del Pirineu hi ha perill del torb. Per això des de Protecció Civil es demana precaució. L'estació d'esquí de Vallter2000 informa que a causa d'aquest fenomen s'han tancat les instal·lacions. I des de la Molina s'informa que han caigut 20 centímetres de neu nova però que el vent bufa de valent a totes les cotes. I a Masella s'ha superat els 38 centímetres de neu nova. I per acabar, a la Vall de Núria, la zona de bosc s'ha tancat a causa de les ventades.





El Meteocat ha informat a través de Twitter que al Ripollès jaDavant la situació de nevades d'ahir i amb la previsió que en segueixin caient al Pirineu, Protecció Civil mantéTambé està activat en alerta el pla VENTCAT per previsió de. I també es troba en fase de prealerta del pla PROCICAT perSobre el moviment marítim, segons laque té instal·lada al cap de Begur, ja s'han donat onades de molta altura. I és que se n'ha registrat una que a les vuit del matí que ja ha superat els 8 metres d'altura.Aquesta situació es pot mantenir al llarg del dia.El Servei Meteorològic informa que avui seràtret dels llocs del Pirineu on nevi.Aquesta és laper a les pròximes hores: