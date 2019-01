Gir hivernal arreu amb nevades al Ripollès i a la Cerdanya

La neu i el fred intens es van fer patents ahir arreu de la província de Girona, sobretot a punts del Ripollès, on es va viure la primera nevada de l'any, i a la Cerdanya, des de primera hora del matí, aconseguint que els carrers quedessin emblanquinats a causa de les baixes temperatures generalitzades. La cota de neu se situava als 600 metres, però el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC o Meteocat) va informar ahir que aquesta podria descendir fins als 400 arribant a punts de l'Alt Empordà. Davant aquest cop hivernal més enllà dels Pirineus, Protecció Civil va activar ahir les alertes Neucat i Ventcat, i la prealerta Procicat per fort onatge. Pel que fa als termòmetres, les mínimes d'ahir es van concentrar sobretot a zones de muntanya. Es preveu que es vagin recuperant les temperatures després de tocar fons demà.

La matinada de dimarts va ser la més freda de tot l'hivern amb mínimes per sota dels -12 graus, com va succeir a Das. Ahir les mínimes més destacades a punts de muntanya també es van trobar al voltant dels -12 graus, com és el cas d'Alp (-12,2ºC), seguit per Setcases-Ulldeter (-11,8ºC), Meranges-Malniu (-10,2ºC) i Das-Aeròdrom (-5,9ºC), que va apujar uns graus respecte al dimecres. Ressalten diverses estacions del Ripollès, com ara Sant Pau de Segúries amb -3,9 graus de mínima, i de la Garrotxa, com ara La Vall d'en Bas amb -3 graus. Pel que fa al Ripollès, que ahir va viure la primera nevada del 2019, la neu va començar a caure a partir de les nou del matí però el transport escolar va poder fer els trajectes amb normalitat, segons va informar ahir el Consell Comarcal del Ripollès. L'estació d'esquí de Vallter 2000, que havia obert portes a primera hora, va haver de tancar per les fortes precipitacions. El telèfon d'emergències 112 havia rebut ahir fins a les quatre de la tarda un total de 57 trucades derivades del Neucat, de les quals 7 eren de la Cerdanya i una de la Garrotxa.

Pel que fa a l'estat de les carreteres, Trànsit va informar ahir al vespre que a la demarcació de Girona hi havia 4 vies afectades per obligació de l'ús de cadenes: la carretera N-260 entre Ribes de Freser i Fontanals de Cerdanya, que inclou la collada de Toses; la via GI-600 entre Das-Toses; i restricció de vehicles de tercera categoria a la C-16 Riu de Cerdanya (túnel del Cadí) i la C-162 a Urús.



Alerta per mala mar

Protecció Civil va avisar ahir per Twitter que s'activava la prealerta Procicat per fort onatge a partir del vespre i durant el dia d'avui, sobretot a l'Empordà. El missatge ressalta que «el llindar d'avís de més de 4 metres se superarà sobretot al nord del cap de Creus i al cap de Begur, i hi haurà notable mar de fons de component nord». L'Ajuntament de Roses va publicar ahir també a Twitter que l'espigó de Santa Margarita va quedar tancat pel fort onatge, indicant que les onades podrien superar els 2,5 metres.