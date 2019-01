Girona, cinquè punt d´Espanya amb més gihadistes detinguts

La província de Girona és el cinquè punt d'Espanya on s'han detingut més persones acusades de ser presumptes gihadistes des de l'any 2012. En total s'han arrestat fins a 14 persones acusades d'aquest tipus de terrorisme.

Totes aquestes detencions s'han dut a terme en un total de 10 operacions que han desenvolupat els diferents cossos policials. És a dir, entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Actualment a Catalunya hi ha alerta terrorista de nivell 4 sobre 5, especialment després dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'any 2017, quan es van produir uns greus atemptats a l'agost amb múltiples víctimes mortals. A les comarques de Girona, es va descobrir que la cèl·lula terrorista autora d'aquesta massacre provenia de Ripoll. De la cèl·lula, van morir-ne cinc dels 14 membres en una explosió a la casa d'Alcanar on fabricaven el material per provocar una gran massacre. Els membres de la banda tenien relació entre ells, alguns fins i tot eren germans i anaven a la mesquita de Ripoll. L'imam va morir en l'explosió d'Alcanar i era el suposat cap del grup. A Ripoll, però, la policia va acabar detenint tres persones com a presumptes autors dels atemptats o per estar-hi relacionats.

Per sobre de la província de Girona hi ha quatre zones d'Espanya on s'han produït més detencions per aquest tipus de terrorisme. Un d'ells és Barcelona, on hi ha hagut 42 operacions i s'han arrestat fins a 78 persones des de l'any 2012. En segon lloc hi ha Madrid, amb 24 operacions i 47 arrestats. El tercer punt d'Espanya amb més detencions és Melilla, amb 32, i empata al quart lloc amb Ceuta, amb el mateix nombre d'arrestats.



Tres detinguts a Figueres

Les detencions més recents, però, a les comarques de Girona daten de l'any 2017. Ja que el 2018 no s'ha arrestat ningú per aquest tipus de terrorisme. Les més recents són a Figueres, el dia 5 de desembre de 2017. Allà van arrestar dos germans d'origen marroquí de 30 i 31 anys que es dedicaven presumptament a administrar una complexa xarxa de comunicació per difondre propaganda gihadista en què s'explicava com fabricar explosius o, fins i tot, com apunyalar civils. Ambdós van ingressar a presó.

A Figueres també van arrestar un altre presumpte terrorista el 13 de gener. Es tracta d'un holandès que, segons els investigadors, pertanyia a l'Estat Islàmic i tenia una ordre de detenció de les autoritats holandeses per la seva presumpta pertinença al grup terrorista.

Un altre cas es remunta al 17 d'octubre, quan feia dos mesos dels atemptats de Barcelona i Cambrils. La Guàrdia Civil va arrestar una jove de Palamós perquè presumptament formava part d'una xarxa afí al Daesh amb la funció de reclutar i enviar gihadistes a zones en conflicte. La noia estava disposada a viatjar a Síria. Per poder arribar a la jove, va ser clau el paper de l'FBI, que va ser qui va poder ajudar a seguir-ne el rastre i identificar-la. L'arrestada és espanyola, té 21 anys, va néixer a Palamós i el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va decidir enviar-la a presó incondicional.

Una altra detenció del 2017 és la que va tenir lloc el març a Santa Coloma de Farners. En aquest cas, un veí, de 43 anys i nacionalitat marroquina, va ser detingut perquè presumptament formava part d'una trama organitzada que feia arribar diners a combatents desplaçats a la zona del conflicte bèl·lic de Síria. Es dona el cas que és germà d'un combatent que va morir el 2015 a Síria mentre lluitava amb els gihadistes, i dos germans més, que van ser arrestats a Arbúcies l'estiu de 2016.



321 detinguts a Espanya

A tot Espanya des de l'any 2012 s'han fet 321 detencions en 177 operacions relacionades amb el gihadisme, segons l'últim mapa del gihadisme del Ministeri de l'Interior, tancat a 22 de gener.