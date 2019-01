El jutjat investiga l´alcalde de Llagostera per irregularitats en el subministrament de l´aigua

El Jutjat d'Instrucció 1 de Girona ha admès a tràmit una querella interposada per l'empresa d'aigües Rec Madral per delictes de coaccions, tràfic d'influències, prevaricació, desordre públic, defraudació i danys relatius al mercat i als consumidors pels canvis en el subministrament a la urbanització La Canyera de Llagostera. El jutjat ha citat a declarar com a investigats l'alcalde de la població, Fermí Santamaria, el secretari municipal, responsables de la Junta de Compensació i els representants de les empreses FCC Aqualia i Aglomerats Girona.

La querella interposada per l'advocada de Rec Madral, Cristina Corretger, se centra en la prestació del servei d'aigua a la urbanització La Canyera de Llagostera. L'escrit assegura que, a principis dels anys 80, el promotor de la urbanització va contractar l'empresa per reparar la xarxa de subministrament i gestionar l'aigua potable. Rec Madral exposa que va construir un sistema de gairebé 15 quilòmetres de canonades que, a més d'aquesta urbanització, també servia per abastir-ne d'altres situades a les localitats de Tossa de Mar, Caldes de Malavella, Vidreres i Lloret de Mar.

En el cas de la urbanització La Canyera, l'empresa sosté que és concessionària de facto del subministrament d'aigua des de l'1 de maig del 1983. I va estar prestant el servei durant més de 35 anys, fins al setembre del 2018. «El servei de subministrament que ha prestat Rec Madral ha estat satisfactori», exposa l'empresa.

L'escrit recull que, sense previ avís, el 2017 es va impulsar la construcció d'una xarxa paral·lela d'abastament, que es van adjudicar les obres a Aglomerats Girona i que, quan les canonades estaven enllestides, FCC Aqualia va passar a assumir el subministrament d'aigua als diferents habitatges. A més, també denuncien que, un cop completades les obres, a partir del setembre del 2018 van destruir part de les canonades que havia estès Rec Madral.

Per a l'empresa, la Junta de Compensació i l'Ajuntament de Llagostera van deixar «en total marginació» Rec Madral, subministradora de l'aigua, i van contractar un nou gestor «sense seguir els procediments legals establerts». La querella subratlla, a més, que durant les obres de la nova xarxa van coaccionar Rec Madral perquè no posés cap impediment i seguís prestant el servei als veïns. Per això, a l'hora de portar el cas als tribunals, Rec Madral acusa tant el consistori com els membres de la Junta de Compensació i les dues empreses (Algomerats Girona i FCC Aqualia). Ja que sosté que, entre uns i altres, haurien arribat a provocar un perjudici econòmic de fins a 534.926,93 euros a l'empresa.

Rec Madral considera que aquests fets poden ser constitutius de fins a set delictes diferents, que haurien comès l'alcalde de la població, el secretari municipal, els membres de la Junta de Compensació i les mercantils que van executar les obres i assumir el servei. El Jutjat de Girona ha admès a tràmit la querella i ha citat a declarar els querellats com a investigats a principis de febrer.



Les acusacions «no són certes»

L'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, assegura tenir «la consciència molt tranquil·la» davant la querella de Rec Madral. Explica que, en el cas del subministrament d'aigua a La Canyera, i amb el canvi d'empresa per FCC Aqualia, tant el consistori com la Junta de Compensació han actuat «correctament» i, sempre, assessorats pels serveis jurídics del consistori. Santamaria diu que demostraran davant del jutjat que, en cap cas, Rec Madral tenia una «concessió perpètua» del servei d'aigües a la urbanització. I assegura que les obres per renovar canonades es van portar a terme perquè l'antiga xarxa estava «obsoleta» i tenia «moltes fuites». «Hem fet allò que pertocava i tinc l'esperança que la justícia prengui la decisió adient; però estem tranquils, perquè sabem que no hem fet res incorrecte», conclou.