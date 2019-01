L'AECC impulsa una nova edició de la Cursa Contra el Càncer per al diumenge 3 de febrer

L'AECC Catalunya contra el Càncer de Girona organitza un any més la Cursa Contra el Càncer per commemorar el Dia Mundial del Càncer, que és el 4 de febrer. La cita esportiva serà el diumenge 3 de febrer i, entre les tres modalitats esportives, espera congregar entre 800 i 1.000 participants. A més de recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies, l'esdeveniment pretén ser també una reivindicació de l'esport i dels hàbits de vida saludable com a mesura clau per a la prevenció del càncer.

L'organització proposa tres modalitats: una caminada de 5 quilòmetres, que arrencarà a les 9.30; una cursa, també de 5 amb sortida a les 11 i curses infantils que sortiran a partir de les 10.30.

Aquest any, els esportistes escalfaran a ritme de la batucada La Massa de Celrà i, a més, amb el número de dorsal entraran en el sorteig de regals. Així mateix, hi ha previst un servei de guardarroba per als corredors, tallers infantils per als més petits i un servei de Fisioteràpia a càrrec dels alumnes de l'EUSES.



Inscripcions

Les inscripcions es poden fer fins l'1 de febrer per internet, a www.aeccgironaenmarxa.com; i presencialment, a la seu de l'entitat i a l'estand de l'organització situat a la Rambla Llibertat de Girona per a la cursa, divendres 1 de febrer i dissabte 2 de febrer d'11 a 20 i el mateix diumenge, de 8 a 9.30.

Els preus de la inscripció seran 10 euros en la cursa d'adults, 8 euros per a la caminada i 5 euros per a les curses infantils, i s'aplicarà un recàrrec de tres euros sobre la tarifa si es fa el mateix dia de l'esdeveniment.