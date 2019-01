MC demana una reunió a Torra per evitar la vaga de la concertada

El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha demanat una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per trobar solucions que evitin la vaga convocada en la sanitat concertada entre el 18 i el 22 de febrer, després que hagi assegurat en el ple del Parlament que treballa perquè es desconvoqui.

En un comunicat, el sindicat ha demanat també una trobada amb la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha reprès les seves funcions després de la seva maternitat, per transmetre-li que és «indiscutible» que ha d'implicar-se en la negociació, en tractar-se de treballadors públics d'empreses que estan finançades en un 95% pel Servei Català de la Salut (CatSalut), que depèn de la seva Conselleria.

El sindicat ha expressat la seva «total» voluntat de negociació i ha celebrat la predisposició del president a trobar mesures que facin innecessària la vaga, en un sector que compta amb més de 10.000 metges i representa el 80% dels llits hospitalaris de Catalunya i el 20% dels centres d'atenció primària (CAP).

El sindicat Metges de Catalunya (MC) va convocar una vaga de facultatius de la sanitat concertada per al febrer per reclamar millores assistencials, laborals i retributives que volen negociar amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) i les patronals del sector després de no aconseguir-ho durant la setmana de vaga que van fer al novembre, en què només es van pactar millores per als professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS).