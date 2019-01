Presenten el primer mètode per aprendre català i alfabetitzar-se a la vegada

La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania i l'Associació de Comissió de Formació de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona han presentat Oralpha, el primer mètode per aprendre català i alfabetitzar-se a la vegada, un sistema que s'inspira en material didàctic creat a Salt.

«Feia falta una metodologia adequada per aprendre a parlar i escriure català com aquesta, perquè llegir, escriure, entendre i parlar català fa més lliures les persones i fa més justa la nostra societat», va destacar el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós.

A Catalunya, la taxa d'analfabetisme arriba a l'1,3% de la població de més de 16 anys, davant països com Finlàndia, Dinamarca i Suïssa, on no arriba a l'1%.

El mètode neix per respondre a aquesta problemàtica i consta de dos volums: la Guia didàctica i el Llibre d'activitats, que estan disponibles al web de la conselleria.

Aquest material didàctic parteix de la Guia per als cercles de conversa: Pla local de formació d'adults de Salt: Fem un salt solidari, publicada el 2004, i del treball dut a terme pels responsables del Centre de Formació d'Adults Les Bernardes de Salt.