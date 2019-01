Sis finalistes al primer «talent show» per a persones sordes

El primer concurs de talents per a persones sordes que organitza l'Associació Gironina de Sords, «Tots tenim talent», celebrarà la final aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda, amb finalistes de Girona, Barcelona, Badia del Vallès, Berga, Terrassa i Avilés (Astúries).

El jurat decidirà el primer i el segon premi, que estan dotats amb 400 i 250 euros, respectivament; mentre que el tercer, de 100 euros, serà per al talent més votat pel públic. L'EspaiCaixa de la plaça Poeta Marquina, de Girona, acollirà la final, que es preveu que acabi passades les 8 del vespre. Després, s'oferirà un pica-pica. Aquesta és la primera iniciativa d'aquest tipus que es realitza tant a Catalunya com a Espanya.



Els sis finalistes

La finalista gironina és una llicenciada en Belles Arts que farà una demostració de dibuix ràpid. De Barcelona, vindrà el Grup de Teatre sord, que representarà una obra de cinc minuts. La dansa urbana vindrà de la mà d'una ballarina de Badia del Vallès, que és sorda i compta amb un implant coclear (el seu vídeo va ser el més votat a la xarxa social del concurs); com també ho és la finalista de Berga, que en el seu cas interpretarà balls de saló, o un grup de joves de Terrassa, que faran dansa jueva messiànica; aquest últim està format per nois sords que es guien mitjançant el ritme que un company els marca amb un tambor. El finalista asturià recitarà poemes propis barrejant la llengua dels signes espanyola i gestualitat.

Tretze persones s'han presentat a aquest «talent show», que es va posar en marxa al setembre i va tancar la recepció de candidatures al desembre. Cinc dels sis finalistes han estat escollits per l'equip que hi ha darrere «Tots tenim talent», mentre que el sisè ha estat el vídeo que ha aconseguit més «m'agrada» a la pàgina de Facebook oberta per l'ocasió.

El jurat està format per Rosa Maria Boldú, sorda i investigadora de la Llengua de Signes a la Universitat de Barcelona; Sergio Ledesma, sord especialista en curtmetratges per a persones sordes i, també, empresari del sector de la construcció; i Pablo Navarro, oient, filòsof, mag i creador de la web sèrie en llengua de signes titulada Peixos.

L'Associació Gironina de Sords és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer el 1976 i, des d'aleshores, treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones sordes i per defensar l'ús de la Llengua de Signes Catalana. Sempre a favor de la supressió de les barreres de comunicació, està formada per persones sordes que utilitzen aquesta llengua per a comunicar-se. A banda, dels socis i les sòcies, hi treballen una sèrie de professionals i voluntaris que formen part de l'entitat i assolir els objectius.